'Arte en la Piel' es el lema del nuevo calendario de Asprona

ASPRONA presentó en El Corte Inglés su Calendario Solidario 2026, que este año lleva por título “Arte en la piel”, una propuesta artística y social que pone en valor la belleza de los cuerpos reales y la fuerza expresiva del arte a través de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de ASPRONA y Fundación ASLA y que ya está a la venta por 6 euros.

El acto contó con la presencia de la presidenta de ASPRONA, María Dolores Olivares, el director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Víctor Hernández, y la directora del Servicio de Ocio Amitur-ASPRONA, Rosa Roldán, acompañados por protagonistas del calendario, artistas, voluntarios, profesionales, familiares y público asistente. Durante la presentación, María Dolores Olivares subrayó la importancia emocional y simbólica de este proyecto y dijo que era un día muy especial, uno de esos días que esperan con mucha ilusión y que ya forma parte de su historia. “Llevamos 13 años celebrando este momento tan bonito y digo bonito porque es un día entrañable, familiar, donde una parte de ASPRONA se reúne aquí, en El Corte Inglés, que es casi como nuestra casa, nos tratáis tan bien siempre, que de verdad nos sentimos como en familia”.

La presidenta quiso dedicar palabras de agradecimiento a las personas que han hecho posible el calendario, las personas que aparecen en el calendario, quienes han trabajado en su temática y quienes han puesto creatividad, esfuerzo y corazón en cada una de sus páginas.

También tuvo palabras para quienes han hecho posible el proyecto, “gracias a las PCDID, que vuelven a demostrar su talento, su compromiso y su enorme capacidad para emocionarnos; a los artistas y profesionales que han participado en el maquillaje y en el proceso creativo; como siempre, a Manuel Sánchez, nuestro fotógrafo, que un año más aporta su mirada y sensibilidad; y por supuesto, gracias a El Corte Inglés por su apoyo económico, por cedernos su espacio y por hacernos sentir en casa año tras año.”

“Arte en la piel”: una apuesta por los cuerpos reales

La directora de arte del proyecto, Rosa Roldán, detalló que la inspiración de la temática ha unido dos conceptos que nos representan: el arte y los cuerpos. Según opinaba, en un tiempo donde la Inteligencia Artificial puede hacerlo todo casi perfecto, el equipo quiso reivindicar lo auténtico: cuerpos reales, sin filtros; pinceladas imperfectas; personas que han ofrecido voluntariamente su piel para transformar el arte en algo vivo, humano y cercano.

Las fotografías reinterpretan obras y estilos de grandes artistas de todos los tiempos, pintadas directamente sobre la piel de personas voluntarias. El resultado es un calendario lleno de textura, emoción y naturalidad.