Arranca la remodelación de los Ejidos de la Feria para mejorar su accesibilidad

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado una importantísima actuación de mejora en los Ejidos de la Feria, ampliamente demandada desde hace mucho tiempo por un gran número de colectivos y fruto de la escucha activa y responsable del Equipo de Gobierno, consistente en la demolición y repavimentación de 18.700 metros cuadrados, “como dos ‘Carlos Belmonte’ y medio”, con la máxima calidad y seguridad para mejorar su accesibilidad y tránsito, asegurando que “era una necesidad imperiosa y una reivindicación de ciudad”.

Se trata de un área degradada que quedó fuera de las mejoras que se realizaron en el entorno del Recinto Ferial para el III Centenario de la Feria y que, tras un intenso trabajo de más de un año, hoy se presenta a la sociedad, explicando que comenzamos a trabajar nada más terminar la Feria de 2024 para iniciar los trabajos de levantamiento topográfico con el fin de poder delimitar con exactitud las ubicaciones de cada caseta y de todas las acometidas ubicadas en el entorno que queremos mejorar.

“Vamos a demoler y retirar el pavimento actual de hormigón, excavando hasta la base de apoyo del nuevo firme, la cual se va a compactar, extendiendo y compactando una capa de zahorra, sobre la que irá una capa de grava fina de 3 a 5 centímetros. Sobre esa capa de grava se colocará adoquín de hormigón prefabricado de 8 centímetros de espesor, similar al que ya tenemos colocado en el resto del entorno ferial”, según ha señalado el alcalde de Albacete, Manuel Serrano.

Esta actuación se va a desarrollar en tres fases para afectar lo menos posible al mercado semanal de los Invasores, recordando que la mejora de los Ejidos de la Feria fue una de las primeras reivindicaciones que recibió como alcalde de la mano de Cocemfe en esta Corporación.

Esta remodelación servirá para garantizar la plena accesibilidad, ya que el estado del hormigón actual presenta dificultades de tránsito por las grietas y cambios de nivel, sobre todo en la zona de los alcorques, sustituyéndose para ello todo el pavimento actual que está tan degradado por unos adoquines nuevos, muy similares a los que ya existen actualmente en el entorno del Recinto Ferial.

Además, se instalarán imbornales y alcorques en los más de 200 árboles para recoger el agua de lluvia, y se adoptarán todas las medidas de protección para que los mismos no sufran daño ni se vean afectados por las obras.

Reubicación de "Los Invasores"

Concretamente, en un primer momento, coincidiendo con las fases 1 y 2 de las obras, se reubicarán 70 puestos, tanto en el mismo entorno de su ubicación actual por los Ejidos como en la zona de La Cuerda, y en un segundo momento, coincidiendo con la fase 3 de las obras, se reubicarán los últimos 30 puestos afectados, habiéndose informado ya a todos ellos de esta actuación. Se está trabajando para dotar de una zona de esparcimiento pendiente de definir en el entorno más próximo al colegio Carlos V, la cual se acometerá con motivo de esta remodelación que vamos a llevar a cabo.

Según ha recordado Serrano, todas estas actuaciones, que conllevarán una mejora importante de la accesibilidad en la zona, se suman a las que ya se han acometido en los últimos meses en esta zona, como el arreglo de arquetas e imbornales del Recinto Ferial y su entorno, con una inversión de 420.000 euros, o la la mejora del aseo para garantizar la accesibilidad en el que invertimos otros 26.000 euros.

Remodelación de los Ejidos de la Feria | Ayuntamiento de Albacete

El alcalde ha explicado que estas obras de mejora de los Ejidos de la Feria se van a hacer con cargo al contrato de reposición de vías públicas, el cual ha duplicado este año su presupuesto hasta llegar a los 5 millones de euros al año, con el que se han podido acometer desde su adjudicación el pasado mes de marzo más de 200 actuaciones en calles de Albacete, lo que han supuesto la mejora de en torno a 25.000 metros cuadrados de calles.

De estas 200 actuaciones, Manuel Serrano ha recordado que algunas de ellas han sido grandes reparaciones que superan los 2.000 metros cuadrados en cada uno de los trabajos, como por ejemplo Pedro Coca, Francisco Javier de Moya, Ejército, La Coruña,Tenerife y Padre Romano, junto a otras actuaciones en pedanías como la carretera de acceso a Cerrolobo, estando previstas próximas actuaciones en las callles Miguel López de Legazpi y Magallanes.

Tanto la presidenta de la Fava, Carmen Sánchez, como el presidente de Cocemfe, Marcelino Escobar, han coincidido a la hora de destacar la importancia que estas obras tendrán para los vecinos y vecinas de Albacete, de manera especial para aquellos en silla de ruedas o con problemas de movilidad, agradeciendo al Ayuntamiento que haga realidad esta reivindicación tan demandada.