Archivada la causa contra Emilio Sáez sobre la seguridad en la Vuelta Ciclista

El Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete ha archivado la causa iniciada por el Sindicato Profesional de la Policía Local de Albacete (SPPL) contra Emilio Sáez y Modesto Belinchon, por la organización del dispositivo para garantizar la seguridad vial en el final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, que acogió Albacete en 2021.

Esta es la tercera sentencia judicial que establece que no existió delito o irregularidad alguna. De hecho, hace un año, también el Juzgado de Instrucción nº 1 se pronunció en el mismo sentido, pero el SPPL decidió recurrir el archivo de la causa.

Tras conocer el contenido de la sentencia, el secretario general del PSOE en la ciudad de Albacete, Emilio Sáez, ha expresado su satisfacción por su contenido y conclusiones y se ha preguntado, tras ser archivada la causa por tercera vez, si los promotores de la denuncia “se disculparán, porque han intentado empañar la gestión que realizó el Equipo de Gobierno municipal de aquel final de etapa, extendiendo la sombra de la duda”.

El origen y fondo de esta situación no deja de ser “paradójico”, valora Emilio Sáez, pues “quienes hicieron dejación de sus funciones y deberes para garantizar la seguridad ciudadana en aquel final de etapa de la Vuelta, son los que promovieron esta causa. La Justicia no les dio la razón hace un año y ahora de nuevo, tras insistir, les vuelve a decir que no hubo delito alguno. Por eso, creo que, ahora, el mínimo de dignidad exige que pidan disculpas por el daño que han intentado causar”.

Asimismo, Modesto Belinchón, que cuando se celebró este evento deportivo gestionaba la Concejalía de Deportes, ha valorado que se haya “hecho justicia” y ha expresado su deseo para “que en el futuro, no se vuelva a utilizar este tipo de situaciones para intentar desprestigiar a personas, partidos políticos, al Ayuntamiento y funcionarios y funcionarias municipales”.

El origen de la causa judicial se remonta a 2023, cuando en las inmediaciones de las pasadas Elecciones Municipales, el SPPL presentó su primera demanda por el contrato que el Ayuntamiento se vio obligado a tramitar con carácter de urgencia, a tan solo unas horas del final de etapa de la Vuelta Ciclista de 2021, que acogió Albacete.