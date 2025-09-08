Aquadeus continuará siendo el agua oficial del Albacete Balompié

Aquadeus, empresa integrada en Grupo Fuertes, y el Albacete Balompié han alcanzado un acuerdo de patrocinio por el que la marca seguirá siendo el agua oficial del club durante la temporada 2025/26. Gracias a esta alianza, Aquadeus estará presente en el día a día del Alba, acompañando al primer equipo y a toda la cantera con una hidratación de calidad, y participando además en diferentes iniciativas destinadas a la afición.

Víctor Varela, consejero delegado del Albacete Balompié, señaló que “es una gran satisfacción contar con el respaldo de una empresa de referencia nacional como Aquadeus, que además lleva con orgullo el nombre de nuestra tierra. Compartimos con ellos valores como el esfuerzo, la cercanía y el compromiso con la salud. Estamos convencidos de que esta unión nos permitirá crecer juntos y afrontar con energía e ilusión una temporada tan especial para nuestro club y nuestra afición”.

Apoyar al deporte de la región

Por su parte, Adrián Pérez, director general de Aquadeus, destacó que “queremos apoyar al deporte de nuestra región y no hay mejor manera que hacerlo al lado del equipo que representa a miles de albaceteños. Este patrocinio refuerza nuestro compromiso con el deporte, la hidratación saludable y el orgullo de pertenencia”. El acuerdo contempla la presencia de Aquadeus en la parte frontal del pantalón de la equipación oficial de juego del primer equipo, en el Estadio Carlos Belmonte, Ciudad Deportiva Andrés Iniesta y en distintos soportes de comunicación del club, así como acciones conjuntas que promuevan entre afición y comunidad un estilo de vida saludable. Con este patrocinio, Aquadeus y el Albacete Balompié suman fuerzas para afrontar con determinación y ambición una temporada llena de retos.