Antonio Salinas es elegido como presidente de la Comisión Nacional de la especialidad

El jefe del Servicio de Urología de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, Antonio Santiago Salinas, ha sido elegido presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Urología, tras una votación en la que participaron tres candidaturas.

Este nombramiento supone una nueva responsabilidad para el doctor Salinas, en este caso en formación especializada, puesto que la Comisión Nacional de Urología tiene un peso importante en el desarrollo de la especialidad, garante del relevo generacional y de la mayor calidad en la formación de los futuros profesionales.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, Doctor en Medicina por la misma universidad y MIR en Urología en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, Antonio Salinas cuenta con una dilatada trayectoria en pro de la docencia y formación de especialistas.

Su experiencia profesional está ligada a Albacete donde ha sido profesor asociado de Urología desde 2002 y profesor titular de la Facultad de Medicina de Albacete (UCLM) desde 2023, colaboró en la acreditación MIR del Servicio de Urología de Albacete en 1991 y ha sido tutor de residentes durante más de doce años. Desde hace un año, era miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad.

El doctor Salinas tiene acreditados tres sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) de la ANECA, ha sido investigador principal en diez proyectos financiados competitivamente por agencias nacionales y regionales, ha recibido 29 premios de investigación y dirigido 14 tesis doctorales.

Actualmente, es presidente de la Asociación Castellanomanchega de Urología. Esta trayectoria profesional, docente e investigadora han avalado su elección como presidente de la Comisión Nacional de Urología.