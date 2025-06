Antonio Fernández-Pacheco, nuevo presidente de la Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha

El Parador de Manzanares acogía la celebración de la VI Asamblea General de la Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha, una cita clave para hacer balance de la trayectoria de la entidad y renovar su Junta Directiva.

Uno de los momentos más destacados del acto ha sido el relevo en la presidencia: Santos Prieto, presidente de ZINCAMAN durante los últimos ocho años, ha cedido el testigo a Antonio Fernández-Pacheco, vocal de la Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA) y profesional con una reconocida trayectoria en el ámbito de la ingeniería y el urbanismo. De esta forma, la presidencia de ZINCAMAN seguirá en manos de ADECA a través de la figura de Antonio Fernández-Pacheco. Además de su cargo en ZINCAMAN y ADECA, es director del departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio en Fernández-Pacheco Ingenieros S.L.

El resto de la Junta Directiva está compuesto por: Miguel Ángel Cuartero como director gerente de ZINCAMAN, Pedro Sáez, vicepresidente por Albacete; Nuria Muñoz, vicepresidenta por Toledo y Sebastián Jiménez, vicepresidente por Ciudad Real; María José Romero por parte del Ayuntamiento de Almansa como tesorera; y Moisés López como representante del Ayuntamiento de Caudete como secretario. Todos ellos renuevan en el cargo.

"Me voy, pero quienes me conocéis sabéis que no me marcho. Porque sigo creyendo en este proyecto y en el enorme potencial de nuestras áreas industriales", ha señalado Santos Prieto en su discurso de despedida, en el que ha repasado los logros alcanzados desde la creación de la asociación en 2017.

Durante estos años, ZINCAMAN ha pasado de contar con un presupuesto de 12.000 euros a superar los 2 millones de euros anuales, ha puesto en marcha proyectos como AMAI (Auxiliares de Mantenimiento de Áreas Industriales) y RUZI (Regeneración Urbana de Zonas Industriales) junto al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) –formando a más de 100 alumnos con tasas de inserción laboral superiores al 70% en algunos municipios– y ha consolidado una red técnica y de colaboración institucional con entidades clave del territorio. Además, desde 2024 ZINCAMAN es también Oficina de Transformación Comunitaria (OTC): una iniciativa para promover la creación de comunidades energéticas en los polígonos industriales como una solución más sostenible y eficiente para la producción y consumo de energía. Está financiada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Lo que hemos conseguido no ha sido casualidad, sino fruto del trabajo conjunto. Hoy ZINCAMAN es una organización sólida, con un equipo comprometido y con proyectos transformadores en marcha. Y eso, sinceramente, es el mayor orgullo que me llevo", ha añadido Prieto, que a partir de ahora continuará como vocal en la Junta Directiva.

Por su parte, el nuevo presidente, Antonio Fernández-Pacheco, ha subrayado su compromiso con la continuidad y la innovación: "Asumo esta presidencia con enorme responsabilidad y gratitud. El trabajo de Santos ha dejado el listón muy alto, pero también una base firme sobre la que construir. Mi objetivo es seguir impulsando iniciativas que refuercen la competitividad de nuestras zonas industriales, con una visión sostenible y colaborativa”.

Durante la Asamblea también intervinieron Dña. Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Dña. Sonia González, vicepresidenta segunda de la Diputación de Ciudad Real; D. Julián Nieva, alcalde del Ayuntamiento de Manzanares; y D. Sebastián Jiménez Almarcha, presidente de Asociación Empresarial del Polígono de Manzanares (AEMPOMAN), entidad asociada a ZINCAMAN y anfitriona del encuentro.

ZINCAMAN integra actualmente a más de 30 entidades y representa el 45% del suelo industrial de Castilla-La Mancha, lo que equivale a más de 21 millones de metros cuadrados. Su misión es dinamizar las áreas industriales como motor económico y de empleo en la región.