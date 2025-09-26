Angelita Domínguez y recordará a Valeriano Belmonte, homenajeados en el Día de las Personas Mayores

El Ayuntamiento va a conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores con un acto institucional que se desarrollará en el Teatro Circo el próximo día 1 de octubre a las 17:30 horas.

El Consejo Municipal de Personas Mayores, compuesto por numerosas asociaciones representativas del colectivo, ha aprobado la programación municipal con motivo de esta celebración, que incluirá otras actividades como visitas guiadas al Museo del Niño ‘Juan Peralta’ el jueves día 2 de octubre, y una Gala literaria el día 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donde se entregarán los premios del XXII Certamen literario de poesía y prosa para personas mayores.

En la reunión del Consejo de Personas Mayores también se ha designado a Angelita Domínguez, de 97 años de edad, como la persona que será destacada en el acto institucional del Teatro Circo.

La concejala de Mayores, Gala de la Calzada, ha afirmado que “se trata de una gran impulsora de la recuperación y divulgación del folklore en Albacete y en otros muchos lugares. Angelita fue profesora de Educación Física en el Instituto Bachiller Sabuco, único que entonces existía en la ciudad, y en la Escuela Normal, equivalente a la actual Facultad de Educación. Su dilatada relación con el folklore comenzó a sus 17 años en el Grupo de Danzas de la Sección Femenina, viajando también por toda la provincia para recuperar bailes y elementos tradicionales, y le dio una nueva dimensión desde el Grupo de Danzas Magisterio, que ella misma creó hace casi medio siglo y que ha llevado la música y el baile tradicional manchegos por todo el mundo”.

El acto por el Día Internacional de las Personas Mayores incluirá asimismo un homenaje al historietista y juglar urbano Valeriano Belmonte, recientemente fallecido, y una actuación del cantante Agustín Plaza con su espectáculo ‘Sueños del ayer’.

De la Calzada ha señalado que “con este acto y el resto de actividades previstas mostraremos nuestro respeto y consideración hacia todos nuestros mayores, que acumulan una larga trayectoria de trabajo y experiencia por la que nos debemos sentir agradecidos, y que además aún tienen mucho que aportar a la sociedad mediante su participación y vida activa”.