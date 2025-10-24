Amithe cumple su amenaza y abandona la carrera por la Declaración del Teatro Circo de Patrimonio de la Unesco

La Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMIThE), promotora original de la iniciativa para que el Teatro Circo de Albacete sea declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, ha decidido abandonar la mesa de trabajo constituida para tal fin.

La falta de impulso institucional real de las administraciones públicas implicadas, la ausencia de ejecución de la estrategia definida por el asesor de la redacción del proyecto y la escasa voluntad para avanzar firmemente en los trámites necesarios ante el Gobierno de España , son algunos de los motivos esgrimidos a los que se suma el deseo de AMIThE de no ser protagonista de un nuevo fracaso institucional de la ciudad, como ya ocurrió con el Museo Nacional de las Artes Circenses, que iba a ubicarse en Albacete a coste cero para la ciudad y con una inversión estatal prevista de seis millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2013, pero que fue bloqueado desde el propio Municipio de aquel tiempo, frustrando una oportunidad histórica para la ciudad.

AMITHE lamenta que, en los dos años transcurridos desde la creación efectiva de la mesa y cuatro del Acuerdo del pleno, el único avance visible haya sido la retirada de unas pancartas en la fachada del Teatro Circo, sin que se haya producido ningún progreso sustancial en la elaboración del expediente técnico ni en la activación de los canales institucionales necesarios para impulsar la candidatura ante la UNESCO, más allá de buenas palabras o la presencia en actos.

Como ha expresado la propia asociación, “llegar a París a la UNESCO para defender una candidatura de este calado requiere un Fórmula 1, y realmente solo se ha conseguido poner en marcha un 600 que se paró a la salida de Albacete”.

No obstante, AMITHE quiere agradecer públicamente el apoyo recibido por los medios de comunicación, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, el Consejo Social de la ciudad, la Federación de Empresarios, que vio en la candidatura una oportunidad de inyección económica para Albacete, y la Universidad de Castilla-La Mancha, que respaldó la iniciativa desde el ámbito académico.

Asimismo, AMITHE expresa su agradecimiento a la concejala de Cultura por los impulsos realizados para materializar el proyecto, aunque lamenta que dichos esfuerzos han resultado infructuosos ante la falta de una decisión política firme y sostenida.

Lentitud de las Administraciones y falta de medios

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Albacete aprobó en marzo de 2021 una declaración institucional solicitando al Gobierno de España el inicio de los trámites para presentar la candidatura del Teatro Circo ante la UNESCO, reconociendo su valor universal y excepcional. En dicha declaración se subrayaba que el Teatro Circo de Albacete, inaugurado en 1887, es el único teatro circo operativo de España y el más antiguo del mundo en funcionamiento, con capacidad dual para teatro y circo, y con un diseño arquitectónico que mezcla influencias occidentales y neo árabes, convirtiéndolo en un símbolo de encuentro entre civilizaciones.

Además, el asesor de la mesa por la Candidatura, experto en redacción de proyectos ante UNESCO, señaló en su momento que la candidatura del Teatro Circo contaba con “cartas positivas para jugar una partida difícil pero muy posible”, destacando su singularidad y valor histórico único como elementos clave para su defensa ante los organismos internacionales.

También el entonces embajador de España ante la UNESCO, José Manuel Rodríguez Uribes, en su visita a Albacete, expresó su interés por el Teatro Circo, calificándolo como un “sitio singular con mucho interés para el patrimonio mundial”, no solo por ser el único teatro circo operativo de España, sino por su relevancia internacional como ejemplo vivo de arquitectura teatral circense y como espacio de encuentro cultural.

AMITHE considera que su retirada de la mesa es un acto de coherencia y responsabilidad ante la falta de un compromiso real de las administraciones ante tamaño reto, y reafirma su voluntad de seguir, con su próxima transformación en una Fundación cultural de ámbito nacional, defendiendo el valor patrimonial internacional del Teatro Circo desde esa sociedad civil que lideró en su día para recuperar este inmueble de su ruina.

El Ayuntamiento de Albacete continuará con el proyecto

A través de un escrito, el ayuntamiento de Albacete ha agradecido a Amithe "el gran trabajo realizado y lamentan profundamente que haya decidido no continuar en el proyecto y le tiende la mano para que siga involucrada en el mismo cuando así lo considere. Además, desde el consistorio confirman que continuarán en el intento de lograr la Declaración de la Unesco "con la misma unidad y lealtad institucional de siempre " y añadía, respondiendo a la crítica sobre la lentitud en los procesos, "que nos gustaría que los trámites burocráticos fueran más ágiles, pero llevan su tramitación y su tiempo".