Amiab celebra la XXVII edición de sus Premios a la Inclusión Social con más fuerza e ilusión que nunca

La Sala Toledo del Palacio de Congresos de Albacete acogerá por la XXVII edición los Premios a la Inclusión Social que pone en liza amiab, reconocimientos de ámbito nacional dirigidos a personas, entidades o instituciones por su aportación a la inclusión social de personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión social. La entidad de utilidad pública celebra un año más su Gala Anual, que es también un encuentro con sus socios, trabajadores y colaboradores que hacen posible que amiab siga luchando por su objetivo: la plena inclusión de las personas con discapacidad y vulnerables.

Emilio Sáez, presidente de amiab, ha querido dar la enhorabuena a los premiados, que han sido elegidos en Junta Directiva por unanimidad. Sáez asegura que “son hombres y mujeres, entidades o instituciones que han contribuido de manera especial a facilitar la vida a las personas que más difícil lo tienen, que es el trabajo diario de amiab”, motivo por el que se ha querido poner en valor ese hecho desde la entidad y generar la anual celebración conjunta.

Asimismo, el presidente de amiab ha querido aprovechar la ocasión para agradecer a todas las entidades e instituciones el sentido de la responsabilidad que desarrollan por “colaborar con amiab para, entre todos, hacer un mundo más justo e igualitario”. A esto se dedican día a día, dice Sáez, “nuestros trabajadores, voluntarios y colaboradores, que han hecho de amiab una asociación que da empleo a cerca de 2.000 personas en toda España, la inmensa mayoría personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión social”, tras 38 años de historia.

El acto de entrega de estos Premios y Menciones, que es también un día de encuentro con la sociedad civil, colaboradores, plantilla y miembros de la asociación, será el próximo lunes 10 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, evento que será presentado un año más por la periodista albaceteña Mariló Leal. La cita contará, además, con varias sorpresas, así como con la actuación de usuarios del Centro Ocupacional y otros servicios de amiab y con un colofón musical.

Los premiados y las menciones especiales, el motivo por el que se les premia y sus categorías, son los siguientes:

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Antena 3 Deportes . Por ser una sección de un medio de comunicación de referencia que ha contribuido a dar voz y presencia al deporte adaptado, así como a las personas con discapacidad, en la agenda mediática nacional.

. Por ser una sección de un medio de comunicación de referencia que ha contribuido a dar voz y presencia al deporte adaptado, así como a las personas con discapacidad, en la agenda mediática nacional. INSTITUCIÓN (EX AEQUO): Congreso de los Diputados. Por la modificación del Artículo 49 de la Constitución Española, que simboliza el avance hacia una sociedad que respeta la dignidad, la igualdad y los derechos de todas las personas, dejando atrás el lenguaje peyorativo para reconocer de forma clara y respetuosa a las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Por su trabajo durante tantos años, con rigor técnico, diálogo institucional y movilización social, para situar la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y su tratamiento respetuoso en la Constitución Española, en su Artículo 49, lo que supone un paso decisivo hacia el reconocimiento constitucional de la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos, conforme al espíritu de la Convención de la ONU.

. Por su compromiso continuado con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, su impulso al deporte como herramienta de transformación social y su apoyo constante a la participación activa de las personas. DEPORTE: Teresa Perales . Por batir récords como nadadora de Alto Nivel, con 27 medallas paralímpicas, con una trayectoria que la convierte en una de las deportistas más laureadas del mundo. Teresa no solo ha roto récords en la piscina, sino también barreras en la sociedad. Ha demostrado que el deporte adaptado no es un segundo plano sino una forma de excelencia, de lucha y de dignidad.

Menciones especiales