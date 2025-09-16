Los 'amanecistas' regresan a la Sierra del Segura

Los fans de la película 'Amanece, que no es poco' vuelven a tener una cita, este fin de semana, en los escenarios de la Sierra del Segura donde el inolvidable José Luis Cuerda grabó el film. Así, los días 19, 20 y 21 de septiembre se celebra la XIII Quedada Amanecista, en las localidades de Aýna, Liétor y Molinicos.

Como cada año, en esta Quedada Amanecista, los participantes recorrerán algunos de los escenarios donde se grabó la cinta, los pueblos, que diría Pepe. Además, desde la organización recuerdan que la quedada amanecista es un evento abierto y gratuito y que, aunque existe una asociación Amanecistas, no es necesario ser socio de número para asistir. Las actividades son gratuitas, salvo las cenas y la comida del sábado, a las que se recomienda la inscripción previa.

Destacan que "es el momento de olvidar las preocupaciones cotidianas y de apartar nuestras discrepancias para dedicarnos a disfrutar de esta maravillosa “patología” que es el amanecismo".

Un año más, cabe destacar que el dinero recaudado por el merchandising y las cuotas de la asociación se dedica a sufragar los gastos del evento y a mantener en buen estado los elementos de la ruta amanecista existente en Aýna, Liétor y Molinicos.

Y es que ‘Amanece, que no es poco’ se ha convertido en un importante atractivo turístico. No solamente para las tres localidades por las que transcurre, sino para toda la comarca en general, como lo destaca Juan Ángel Martínez, alcalde de Aýna, miembro de los amanecistas y que intervino en la película de Cuerda como el ‘niño deprimió’.

Programa

Desde las 18:30 horas de este viernes, los participantes se irán reuniendo en la Terraza del Bar El Mirador de Aýna. Y a las 21.30 está prevista cena en Restaurante La Toba. Después no faltará el ya tradicional Trivial Amanecista, "donde podremos ver cómo se lucen los más estudiosos y los piques entre grupos, aunque no se llegarán a arrimar dos hostias…nosotros no somos de esos", bromean desde la organización parafraseando a la película a la que rinden culto. La jornada acabará con una fiesta a la que se invita a ir disfrazado.

El sábado, día 20, la jornada empieza con un paseo en Aýna, desde el centro de Interpretación de la película para recorrer los escenarios de la película donde recrearán alguna de las escenas más divertidas. Tras la comida, libre, a las 17.30 en el Centro Cultural José Luís Cuerda, disfrutarán de la proyección de la película “Bodegón con Fantasmas” de claro corte amanecista, dirigida por Enrique Buleo que les acompañará en el coloquio posterior, que estará coordinado por Gabriela Martí directora de Rizoma Festival. Desde la organización agradecen a la Diputación Provincial de Albacete que haga posible esta actividad.

Después de un breve descanso llegará la actuación de las calabazas del Coro ATALAYA VOCES, llegados desde Santander. Y, a las 22.00 horas, seguirán con una cena comunal y baile en el Restaurante Felipe II.

El domingo, día 21, se trasladarán a Liétor para visitar los escenarios de la película como la Casa de los Tovarra, escenario de la asamblea de mujeres y cuyos dueños, un año más, "haciendo gala de su gran amabilidad abren generosamente para nosotros", como agradecen desde la organización. No faltará la parada en la Ermita de Belén que es la iglesia de la película.

Después, como destacan, llegará la hora de "la comida libre y con el alma llena de los buenos momentos vividos y el anhelo de la próxima quedada, nos despediremos".

Detallan que este año, por cuestión de tiempo, "no resulta posible visitar Molinicos de forma conjunta, pero se encuentra muy cerca y se puede visitar de forma particular".