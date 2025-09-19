Alcalá del Júcar ha querido rendir homenaje a las víctimas de laDana con una placa instalada en un banco de piedra elaborado por uno de los pocos picapedreros que quedan en el municipio albaceteño, y que su ubica en su puente Romano del siglo XIV.

Alcalá del Júcar rinde homenaje a las víctimas de la Dana del 29 de octubre de 2024 | OCR Albacete

Un municipio que, al año, recibe la visita de miles de personas procedentes de la Comunidad Valenciana y que han agradecido al pueblo el recuerdo que quedará vivo en Alcalá del Júcar.

Cabe destacar que, la Dana, acabó con la vida de centenares de personas, entre ellas, la de Felipe García, vecino de Fuentealbilla, pero que paso gran parte de su vida en en Alcalá del Júcar donde, durante años, regentaba un local de hostelería.