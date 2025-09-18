Una albaceteña logra un triunfo histórico en el Mundial de Peluquería de París

La peluquera y estilista Inma Liñán, natural de Albacete, ha logrado un hito histórico para la peluquería española al alzarse con el segundo puesto en la categoría “Hair Creative Color” en el prestigioso OMC HairWorld París 2025, el campeonato mundial de peluquería más importante del mundo.

Se trata de un logro sin precedentes, pues es la primera vez que una profesional de Albacete , y de España, alcanza este nivel de reconocimiento en la disciplina de color creativo. Con una propuesta innovadora, técnica y cargada de personalidad, Inma Liñán brilló en la capital francesa ante un jurado internacional que premió su talento, creatividad y visión artística. Se trata de la primera mujer de la delegación española que alcanza el pódium en la historia de este campeonato, algo que hasta ahora solo habían conseguido representantes masculinos en otras categorías.

El éxito de Inma Liñán en París es fruto de años de dedicación, formación constante y pasión por la peluquería creativa. Miembro activo de la Asociación de Peluqueros de Albacete, ha ido cosechando a lo largo de su trayectoria numerosos reconocimientos que avalan su talento. En 2018 recibió el Premio “Peluquería Creativa Consul10” en la Gala Comb; en 2022 fue distinguida con el Premio AMEPAP a Emprendedora Castellano-Manchega; un año después obtuvo el Galardón Revelación Nacional en la categoría comercial femenina; y en 2024 se convirtió en finalista de los Premios Picasso con su colección “Ramé”.

A estos galardones se suma el reconocimiento otorgado por la Asociación de Peluquerías de Albacete por su capacidad artística, además de otras nominaciones y menciones que han acompañado su carrer

España también brilla en París

El éxito de Inma se enmarca en una participación histórica para España en el OMC HairWorld 2025. El estilista Paco Chafer se proclamó campeón de Europa en la categoría “Classic Fade”, mientras que el equipo masculino español logró un meritorio tercer puesto mundial por equipos en la “Barber Cup”, con un plantel integrado por Paco Chafer, Pere Batiste y Roberto Garrido.

La delegación española, liderada por Mario Riveiro como presidente e Iván Martínez como entrenador del equipo masculino, ha conseguido situar al país en el mapa internacional de la peluquería, confirmando el gran momento que atraviesa el sector.