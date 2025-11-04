Platecam

Albacete vive un simulacro de accidente aéreo

Se ha diseñado un simulacro con la activación del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en el Aeropuerto.

Karina Requena

Albacete

Un vuelo, con 26 pasajeros, sufre un accidente. Provoca también un accidente en cadena de varios vehículos y esto desencadena un incendio forestal.

No ha ocurrido. Ha sido un simulacro que se ha llevado a cabo en la carretera de Peñas de San Pedro, CM-3203, en la rotonda de salida a Aguas Nuevas, frente a la Maestranza Aérea y para lo que se ha activación del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).

Ahí, se ha desplegado el Puesto de Mando Avanzado desde donde se ha coordinado la actuación de 200 personas entre intervinientes directos más los figurantes.

Este simulacro habría registrado cinco fallecidos, cuatro heridos graves y cinco heridos menos graves.

