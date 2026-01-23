Albacete se vende al exterior en FITUR

Albacete llega este viernes, 23 de enero, hasta el stand de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), para presentar las bondades turísticas de la capital y de la provincia.

Provincia

La Diputación de Albacete, bajo el lema "Albacete todoterreno. Tu destino por mil caminos", llega con la naturaleza como protagonista con la presentación del camino natural Vía Verde del Renacimiento. También lo hace con las mejoras que se han llevado a cabo en las áreas de autocaravanas, con la presentación de la Red Provincial de Oficinas de Turismo Inteligente y la Cátedra de Turismo de Interior-UCLM.

Y no pueden faltar los municipios de la provincia. Este año no faltarán aquellos que ya cuentan con una reconocimiento de Interés Turístico Internacional ni los que luchan para conseguirlo. "Nosotros tenemos una apuesta importante por destinos consolidados, destinos que tienen ese reconocimiento, como es Albacete con su Feria, Hellín con su Semana Santa o Almansa con sus Fiestas de Moros y Cristianos. Será un día importante para dos municipios que tienen abierto expediente de la declaración, como son Tobarra en torno a la Semana Santa y a su tambor, y también Elche de la Sierra en torno a las Alfombras de Serrín".

Declaraciones del vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, en el programa La Brújula de Castilla - La Mancha, donde además, puso de relieve la gastronomía de la provincia.

No faltará el deporte. Fitur Sports será testigo de las posibilidades de turismo deportivo que tienen nuestra tierra con senderismo, trail running, ciclismo (con la Gran Fondo Sierra del Segura, entre otras pruebas)... Y se presentará también la reapertura del Circuito de Velocidad.

Desde la capital

El Ayuntamiento promocionará los grandes atractivos turísticos que ofrece la ciudad de la mano de la sociedad albaceteña y de representantes de los sectores económicos que más directamente están relacionados con el turismo como son la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, APEHT; la Asociación de Agencias de Viajes; y la Federación de Comercio, junto a miembros de la Junta de Cofradías de la Semana Santa albaceteña, de Aprecu, y los Manchegos de la Feria de Albacete 2026, entre otros.

No faltará la Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, a través del cartel de la edición de 2026; nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional; el Festival Internacional de Circo; el Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine; el Centro de Interpretación de la Virgen de Los Llanos; y AbFashion; sin olvidar las potencialidades deportivas, que se presentarán un año más bajo el marco de Fitur Sport, contando el Circuito de Velocidad de Albacete con un protagonismo destacado.

De manera complementaria a esta presentación, el Ayuntamiento de Albacete mantendrá reuniones con prensa especializada y con turoperadores, preferentemente del sector terciario, para darles a conocer la ambiciosa programación musical y deportiva que ofrecerá la ciudad durante este año con el objetivo de programar actividades durante todo el año y seguir abriendo nuevas oportunidades de promoción.