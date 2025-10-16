Albacete prepara la I Feria Nacional de Adopciones

La concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, el diputado provincial, Daniel Sancha, y los representantes de Zooasis, Juan Manuel Jimeno, y de 23 Talent, Jorge Utiel, han presentado la I Feria Nacional de Adopciones que acogerá nuestra ciudad el próximo 25 de este mes, de 11:00 a 22:00 horas, en las instalaciones de la Institución Ferial de Albacete, IFAB.

Una presentación que ha contado con la presencia destacada de ‘Butifarra’, un perro rescatado en condiciones extremas y en proceso de recuperación antes de poder ponerlo en adopción, cuya historia representa el espíritu de esta Feria.

Rosa González de la Aleja ha felicitado a la Asociación Zooasis por hacer realidad este evento en nuestra ciudad, que cuenta con el apoyo decidido del Ayuntamiento, la Diputación y la empresa 23 Talent, deseando que sea todo un éxito y consiga un gran número de adopciones.

I Feria Nacional de Adopciones

La I Feria Nacional de Adopciones cuenta con una amplia programación para todos los públicos, entre la que destaca la participación de stands de 25 protectoras de animales de toda España, con hasta tres perros en adopción como máximo cada una de ellas, aunque las adopciones no se formalizarán durante el evento, sino tras rellenar un formulario y validar el perfil del adoptante.

Además, habrá demostración canina de la Unidad de Emergencia, concursos de ‘Dog Talent’ (de habilidades caninas) y un concurso de disfraces de temática Halloween, así como talleres de adiestramiento canino y recomendaciones, impartido por un educador canino; taller infantil con decoración de comedores de mascotas; y ‘Dog Chef’ de alimentación saludable de mascotas. También habrá regalos para todos los participantes en las actividades y premios para los ganadores.

Una Feria que destaca por su compromiso con la sostenibilidad y respeto con el entorno, contando por ello con todos los stands fabricados con palets reciclados, evitando así el uso de plásticos y materiales contaminantes.

Estará permitido el acceso a la Feria con mascotas, siempre con correa/arnés y bozal si fuera necesario, siendo la entrada de los perros por la Zona de Pipican habilitada para garantizar limpieza e higiene y la recogida de excrementos.

Habrá un sorteo de varios lotes de comida y accesorios para animales, pudiéndose conseguir los boletos el día de la Feria, a través de la web o en la tienda física de Zooasis. También está abierta la participación a través de fila 0 para empresas (a cambio de visibilidad en el evento) y particulares.

Contará con la presencia de creadores de contenido que actuarán como presentadores y jurado en las actividades, tales com Peldanyos; Cenando con Pablo; Sofía Suescun; Alex Segura; Arnau Maestre; Nister; Tapy 95 Fut; Los Sepuls; Estela Amorós; Alejandra Netathea; FondeWilside; Vaya Vaina; Gosalbez04 y Ser11mg, dando así una mayor promoción a la Feria y, en consecuencia, a nuestra ciudad.

La entrada tiene un precio simbólico de 2 euros y ya puede adquirirse en la web de Zooasis, en su la tienda física de la asociación y en la propia Feria, con un regalo de bienvenida para los asistentes