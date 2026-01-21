Albacete disfrutará de 243 actuaciones escénicas y musicales que llegarán a 57 municipios

En el marco de la programación de Primavera de la Red de Artes Escénicas, y del Circuito Cultural 2026, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha programado en Albacete más de 240 actuaciones. Así lo dieron a conocer el delegado del gobierno regional en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, durante una comparecencia pública en la que también pusieron en valor la fuerte presencia de compañías de Albacete en una programación extensa diversa y variada que llegará a 57 municipios de la provincia.

Ruiz Santos destacó que la programación de la Red en primavera y del Circuito Cultural para este 2026 no solo aseguran una amplia cobertura de espectáculos en toda la provincia, sino que ambos programas se consolidan como un recurso directo de impulso al talento local por la participación en los mismos de compañías provinciales junto a nombres más reconocidos.

Desde la Red se han programado una media de 6,1 actuaciones a la semana

Además, detalló algunas de las cifras más relevantes que deja la Red de Artes Escénicas para la provincia de Albacete. Entre las mismas destacan la participación de 27 municipios en los que se han programado 151 actuaciones escénicas y musicales entre el 7 de enero y el 30 de junio de 2026. Es decir, que en un periodo que comprende 174 días hay prácticamente programada una actuación por día.En concreto 6,1 actuaciones por semana, ha valorado el delegado explicando que todo ello puede llevarse a cabo gracias a un presupuesto regional superior a los 231.500 euros para Albacete.

Asimismo, añadió que estas propuestas ya calendarizadas correrán a cargo de 68 compañías, 22 de ellas procedentes de la propia provincia de Albacete (con las obras Silvana y El Mueble, y con las actuaciones de Vuelo Fidji y Gemenco, entre otros) lo que refleja el peso del tejido cultural local dentro de la programación regional. Junto a la apuesta por compañías de la provincia y de Castilla-La Mancha, la programación de la Red incorpora también propuestas de fuera de la región que llegan para enriquecer la oferta cultural con la presencia de Lola Herrera (en Almansa); Ibérica Danza; la obra ‘Parejas imperfectas’, que podrá verse en Hellín durante el mes de marzo, o el pianista Jorge Bedolla, entre otros.

La Junta refuerza con estos datos un modelo descentralizado que rompe con la concentración de la oferta cultural en grandes núcleos urbanos y garantiza que municipios de todas las comarcas participen activamente de una programación estable y de calidad.

Cuatro de cada diez compañías programadas en el ‘Circuito Cultural’ son de la provincia.

21 compañías de la provincia

En lo relativo al ‘Circuito Cultural 2026’ ha sido delegado provincial de Cultura el encargado de dar a conocer los datos principales. Entre los mismos destacan la participación en el Circuito de 49 compañías, siendo 46 de Castilla-La Mancha y 21 (42,8%) de la provincia de Albacete. Una apuesta que contribuye a impulsar el talento local de la mano de artistas como la Chica Charcos, Francis Zafrilla, Itea Benedicto, The Gafapasta, Jesús Arenas y Vermú, entre otros. Creadores y creadoras que representan la diversidad y vitalidad del panorama cultural de la región y que contribuyen a dotar a la programación tanto de calidad como de identidad albaceteña, ha aplaudido Pérez.

Además, tal y como ha explicado el delegado, en la programación del Circuito Cultural 2026 para Albacete también destaca la adhesión al mismo de 30 municipios de la provincia y una aportación regional de casi 58.000€ que contribuirá a la puesta en marcha de hasta 92 actuaciones a lo largo del presente 2026.

Cabe destacar que ambas temporadas, tanto Red como Circuito, dieron comienzo el pasado 7 de enero y finalizarán el próximo 30 de junio y el 6 de enero de 2027, respectivamente, y que la programación al completo puede consultarse en la web Agenda Cultural de Castilla-La Mancha (Home | Agenda Cultural). Se trata de un espacio regional abierto a ayuntamientos y Asociaciones para que puedan compartir su programación de manera directa en un espacio de gran alcance.