Albacete y Cartagena estrechan lazos en turismo

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han suscrito un convenio de colaboración para impulsar la promoción turística y cultural de ambas ciudades en el marco incomparable de nuestra Feria, de manera previa a la visita que ambos han realizado a la exposición con motivo del 150 aniversario de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos en el pabellón municipal, así como a la Capilla donde se encuentra la Patrona.

El alcalde ha agradecido a la alcaldesa de Cartagena que haya visitado nuestra ciudad y nuestra Feria, así como que nos permita con este acuerdo “poner en valor lo mejor de nosotros mismos, de nuestra sociedad, cultura, tradición, gastronomía, identidad y de nuestro orgullo colectivo”.

Manuel Serrano ha asegurado que “el Ayuntamiento de Cartagena, los cartageneros y cartageneras tenéis aquí vuestra casa para hablar de vuestras bondades turísticas, del mismo modo que utilizaremos vuestra ciudad para contar las nuestras, sobre todo para promocionar nuestra Feria, que es Marca Albacete, patrimonio nacional, la feria de España, nuestro mejor escaparate y una gran embajadora por la identidad y proyección que da a la ciudad”.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha agradecido la acogida recibida, asegurando que “todo lo que se dice de la Feria de Albacete se queda corto cuando vienes y la conoces en primera persona”.

Según ha señalado Arroyo, “la Feria de Albacete marca un antes y un después en mi concepción de cómo se pueden dinamizar las ciudades a través de las tradiciones”, afirmando que “me llevo muchas ideas para Cartagena”.

Con este acuerdo, pretenden reforzar y estrechar lazos institucionales para seguir creciendo como destinos culturales y turísticos y compartir experiencias y enriquecer así sus tradiciones, además de la dinamización de ambas ciudades.