Agotados los dorsales para la Media Maratón de Albacete que contará con 4.000 corredores

El alcalde Manuel Serrano ha puesto en valor la importancia creciente que el deporte tiene en nuestra ciudad, señalando que “Albacete es deporte y el deporte es parte de la Marca Albacete, tal y como demuestran las importantes pruebas y competiciones de carácter nacional e internacional de diferentes disciplinas y edades que celebramos durante todo el año, como la gran ‘Ciudad del Deporte’ que somos, así como la excelente acogida que tienen entre los albaceteños y albaceteñas todas las iniciativas deportivas que ponemos en marcha a través del IMD, tanto dentro como fuera de las instalaciones municipales.

Un claro ejemplo de ello son las 4.000 personas inscritas en la XXVIII edición del Medio Maratón Internacional ‘Ciudad de Albacete’ que tendrá lugar el próximo 5 de octubre, a las 10:00 horas, con salida y meta desde la Avenida de España, y cuya camiseta oficial ha presentado el alcalde esta mañana en el Ayuntamiento, acompañado por el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, la directora de Relaciones institucionales y comunicación de la empresa RES, patrocinadora oficial de esta prueba, Jara Pérez, y los atletas del Club de Atletismo de Albacete, Lucía Jiménez y Álvaro de León, a los que quiero agradecer que nos ayuden en esta presentación, haciendo de modelos femenino y masculino de la camiseta.

Según ha explicado Manuel Serrano, “la camiseta del 28° Medio Maratón Internacional ‘Ciudad de Albacete’, de la marca deportiva 42K, cuenta con un tejido técnico de máxima calidad, confeccionada con tejido 100% reciclado y combinada con detalles en color coral y azul turquesa en la parte delantera con el azul navy de la espalda y las mangas, incluyendo como novedad la imagen del skyline de Albacete en la parte trasera y el lema "Albacete es Deporte".

Una nueva fiesta del deporte en nuestra ciudad que, tal y como ha asegurado el alcalde, “será de récord”, ya que por primera vez en la historia de esta prueba contará con la participación de 4.000 corredores, frente a los 3.700 de la pasada edición y los 3.000 registrados en 2013, en ambos casos Campeonatos de España, superando de este modo los dos años con más participantes hasta la fecha, y eso que en esta ocasión no acogemos prueba de carácter nacional.

Manuel Serrano ha recordado que el plazo para las inscripciones se abrió el pasado mes de junio y desde hace más de un mes están agotados los 3.000 dorsales puestos a la venta, los cuales vienen a completar los 1.000 que ofertamos en promoción con la 10K Nocturna, demostrando una vez más el tirón sin precedentes que el running tiene en Albacete.

Por su parte, el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha recordado que hasta hace unos años el Medio Maratón se celebraba de manera conjunta a la 10K hasta que, con muy buen acierto, se decidió separar ambas pruebas, explicando que el recorrido de la XXVIII edición será muy similar al del pasado año, con un trazado asimétrico para evitar doblajes.

La responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de RES, Jara Pérez, ha asegurado que es un orgullo colaborar y participar un año más, y ya van 10, con el Medio Maratón Internacional ‘Ciudad de Albacete’ por la importante promoción del deporte y de la salud que fomenta, así como en su camiseta oficial, con tejido 100% reciclado, en la línea de los objetivos de sostenibilidad medioambiental que defiende y promulga esta empresa.

Los atletas albaceteños Lucía Jiménez y Álvaro de León han invitado también a disfrutar del Medio Maratón de Albacete, corriendo o animando, al tiempo que han destacado la importancia que el deporte tiene en nuestra ciudad y, de manera especial el atletismo, tal y como demuestra esta prueba, así como la 10K Nocturna o la San Silvestre.