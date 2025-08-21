Agotadas las entradas para los conciertos de Los Pecos y Patio Flamenco en Albacete

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha dado a conocer la programación completa del 69º Festival de Albacete. Un evento que, en palabras de la edil, “vuelve a situar a nuestra ciudad como un gran escenario de referencia a nivel nacional, con una propuesta diversa, ambiciosa y de gran calidad, pensada para todos los públicos y para todos los gustos”.

El flamenco tendrá un lugar destacado en el ciclo Patio Flamenco, que se desarrollará en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros: el 25 de agosto, actuará El Perrete a las 22:00 horas; el 26 será el turno de Raúl Montesinos, a la misma hora; y el 27, Lela Soto cerrará el ciclo, también a las 22:00 horas, incluyendo la habitual actuación solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El 29 de agosto, Los Pecos llegarán a la Plaza de Toros con su gira ‘Dos voces y una historia’, a las 22:00 horas, en una cita que evocará recuerdos a varias generaciones. El 30 de agosto habrá una jornada doble: en el Teatro Circo, a las 20:30 horas, se estrenará a nivel nacional la obra ‘La Barraca’, adaptación de la novela de Blasco Ibáñez dirigida por Magüi Mira y adaptada por Marta Torres, con un elenco de primer nivel y la producción de Teatro de Malta, Presentación Espectáculos y Olympia Producciones; mientras que a las 22:00 horas, Maka presentará en la Plaza de Toros su Tour Aura 2025. El 31 de agosto, llegará el turno de Ana Belén, en la Plaza de Toros ,a las 21:00 horas, con su gira ‘Más de Ana’.

El 1 de septiembre, la Plaza del Altozano acogerá la ópera Carmen de Bizet, en una adaptación de cámara dirigida por Juanma Cifuentes e interpretada por la Orquesta Filarmónica de La Mancha, a las 22:00 horas. El 2 de septiembre, en el mismo escenario y a la misma hora, se celebrará Sin Límites, la unión de Arcángel, Sergio de Lope y la Banda Sinfónica Municipal en un espectáculo que derriba fronteras musicales. El 3 de septiembre, la Caseta de los Jardinillos se convertirá en epicentro de la música urbana con el Fanátiko Fest, desde las 16:00 hasta la 1:00 horas, con DJs y artistas jóvenes que darán cierre a la parte más juvenil del festival.

El 4 de septiembre, Camilo actuará en el Estadio José Copete a las 22:00 horas, y el 5 de septiembre, Leiva, acompañado de Conociendo Rusia, poniendo el broche de oro el a esta nueva edición del Festival de Albacete, en el mismo estadio y a la misma hora.

Las entradas para todos los espectáculos del 69º Festival de Albacete ya están disponibles y a la venta a través de las plataformas oficiales de cada evento y en los puntos de distribución autorizados, garantizando así una compra segura y directa. Las entradas para ver a Los Pecos y a Patio Flamenco ya están agotadas.