Activo el METEOCAM ante la alerta amarilla por lluvia y tormenta en la provincia

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activaba este domingo, 28 de septiembre, a las 17.00 horas de este domingo, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete y Cuenca.

Esto, tras la activación de la alerta amarilla por lluvias y tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología que mantiene activa este lunes.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Albacete ha activado también su Plan de Emergencias Municipal (PLATEMUN) procediendo al cierre de los parques del municipio hasta que finalice el aviso y se haya comprobado el estado de los mismos.

Además, la Policía Local de Albacete ya está realizando labores de vigilancia y control de las zonas con mayor riesgo de inundación del municipio, como las pedanías de Tinajeros y Argamasón, así como la urbanización del Hondo de la Morena y la zona de la Huerta de Monroy en la capital, para activar los medios oportunos en el caso de que fuera necesario.

Y, por parte de la Diputación de Albacete, se ha reforzado de manera inmediata los medios técnicos y humanos de los que dispone para optimizar su capacidad de prevención y respuesta frente a emergencias. Lo ha hecho de la mano de su Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) para actuar de forma planificada y ágil ante cualquier incidencia, informa en nota de prensa.

Intensas lluvias en la zona de Almansa

En las últimas horas se han registrado más de 50mm en la zona de Almansa y especialmente en el municipio de Montealegre del Castillo.

También las lluvias han sido intensas en otras partes de la provincia como en Hellín.