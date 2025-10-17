Acaban de regresar y estarán en concierto en Albacete en 2026

Tras la polémica sobre su anunciada vuelta, La Oreja de Van Gogh, con Amaia al frente, actuarán el próximo 6 de junio, en el Estadio José Copete, con su nueva gira ‘Tantas cosas que contar’ con la que celebran 30 años sobre los escenarios. El nombre elegido para este tour, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos, ‘El viaje de Copperpot’, que este año cumple 25 años, muchas emociones, muchas ilusiones de todo, mucha música, en definitiva, hay tantas cosas que contar.

“Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo, hay más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”. (La Oreja de Van Gogh, octubre 2025)

‘Cuídate’, ‘La playa’, ‘Puedes contar conmigo’, ‘Rosas’, ‘20 de enero’, todas estas canciones que 30 años después siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva y que llegarán a ciudades como Albacete.

Las entradas saldrán a la venta a mediodía de este lunes 20 de octubre enwww.laorejadevangogh.com