Abycine apuesta por la fotografía albaceteña para su cartel de este año

El Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine, ha presentado el cartel oficial de su 27ª edición, que se celebrará del 21 al 30 de octubre de 2025. La propuesta visual de este año refuerza la línea del festival en torno al arte, el diseño y la creación contemporánea.

La autora de la imagen es la fotógrafa albaceteña Clara Lozano, cuya obra se caracteriza por un enfoque conceptual y un tratamiento meticuloso de la estética visual. Con una trayectoria reconocida en campañas de moda, editoriales y retratos artísticos, Lozano aporta al cartel de Abycine una sensibilidad marcada por lo cinematográfico y una mirada que reivindica la identidad de lo cotidiano.

En coherencia con la estrategia iniciada en 2024, abrir la reinterpretación del cartel a artistas multidisciplinares, la nueva propuesta vuelve a poner el foco en Llaneia, el icónico personaje creado en 2006 por el diseñador Héctor Montoya.

Proceso creativo

Si en la pasada edición el estudio Minúsculo transformó a Llaneia en una figura en stop motion, este año Lozano la convierte en una presencia real y corpórea mediante la fotografía. El resultado es una Llaneia de carne y hueso, que mantiene la esencia del personaje original pero se adentra en el territorio estético de la artista, con un especial cuidado por el color, la dirección de arte y el estilismo.

“Fotografiar por primera vez a Llaneia ha sido una enorme ilusión y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. El reto estaba en conseguir que se reconociera de inmediato: su expresión, esa sonrisa contenida, la mirada, los ojos grandes, las facciones suaves y redondeadas que la hacen única. Era fundamental que no pareciera un disfraz, sino que fuese ella de verdad, con sus proporciones y hasta con su camisa. Dar vida a un icono y trasladar un dibujo a una persona real ha sido el mayor desafío, y también la parte más emocionante de este proyecto.”, explica la Clara Lozano.

El proceso creativo parte del diseño original de 2006, fruto del trabajo creativo del equipo festival, y para su acabado final ha contado también con la colaboración de Héctor Montoya, cerrando así un círculo entre origen y renovación, memoria e innovación.

Con esta propuesta, Abycine reafirma su compromiso con la creación local y el cruce entre disciplinas, consolidando una imagen de festival en constante evolución, capaz de transformarse sin perder su esencia.

Participación récord en Abycine 2025

Abycine Lanza ha cerrado sus inscripciones con casi 490 proyectos presentados en sus diferentes convocatorias (RTVE, Amnistía, Impulso CMM e Impulso WIP), lo que supone la mayor cifra en las diez ediciones celebradas hasta la fecha.

Por su parte, el festival ha recibido casi 1.000 trabajos entre largometrajes y cortometrajes en sus secciones oficiales.

Un año histórico que confirma a Abycine como referente del cine independiente en el panorama nacional e internacional.

Desde la organización quieren agradecer a todos los creadores y creadoras su participación y compromiso, que hacen posible seguir consolidando este espacio de encuentro para el cine y la creación contemporánea, así como la colaboración de las instituciones, Diputación Provincial de Albacete, Ayuntamiento de Albacete, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y las empresas patrocinadoras, RES, Globalcaja, Hyundai, la Cátedra de la Gastronomía de la Universidad de Castilla-La Mancha, CMMedia, RTVE y Sinergy.