Se abre el plazo para elegir carte del Feria de Albacete 2026

Mañana martes se abre el pazo para votar el cartel de la Feria de 2026, que por primera vez será elegido por votación popular de entre los cinco carteles que han sido seleccionados por un Jurado tras una convocatoria pública.

El alcalde Manuel Serrano y el concejal de Feria, Francisco Navarro, han animado a todos a participar en esta consulta que “es un reflejo de la voluntad de dar participación a los ciudadanos. Queremos que nuestra Feria sea todavía más popular y participativa, y queremos que el cartel que la representa y la promociona cuente con el mayor consenso y con el aval de los albaceteños”.

Esta fórmula ya se puso en marcha con éxito para el cartel de Carnaval, y más de 1.800 personas ejercieron su voto y eligieron el cartel de entre los preseleccionados por un jurado.

En el caso del cartel de Feria, una vez concluido el plazo para presentar obras, ha realizado la preselección un jurado con tres artistas de reconocido prestigio del diseño y de las artes plásticas, además de representantes de la Asociación de Diseñadores Profesionales, la Escuela de Arte, la FAVA, la Asociación de Fotografía, la Asociación de la Prensa, y técnicos municipales del Servicio de Cultura y Festejos y de la Universidad Popular

Desde mañana martes se abre un periodo de participación ciudadana, con una duración de tres días, durante el cual se podrá votar de forma individual a través de los medios habilitados al efecto. El cartel que obtenga más respaldo popular será declarado ganador del primer premio y será la imagen oficial de la Feria de 2026.

De la votación ciudadana también saldrán los premios económicos para los carteles seleccionados: 4.000 euros para el primero, y los siguientes dotados con 600, 400, 300 y 200 euros sucesivamente.

Podrán votar los empadronados en Albacete mayores de 16 años, desde las 10:00 de la mañana de este martes y hasta el jueves día 4 a las 20:30 horas, en la web del Ayuntamiento y a través del enlace https://participa.albacete.es. También puede votarse presencialmente en el Museo Municipal, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas.

Para promover y premiar la participación, se sortearán regalos entre los participantes: para cada modalidad de voto (presencial o telemática) se rifarán dos abonos para el Festival Antorchas y tres lotes de dos entradas a elegir para cualquier concierto de la Feria.

El alcalde ha recordado que “el cartel de la Feria va a ser una imagen representativa de la ciudad y de sus fiestas mayores, que además usaremos para la promoción de la Feria en eventos como la Feria Internacional de Turismo Fitur, Este nuevo procedimiento de selección va a contribuir a que todos nos sintamos aún más identificados con las fiestas en honor a la Virgen de Los Llanos. La Feria es el mejor escaparate de la ciudad y su mejor tarjeta de presentación, y es bueno que su cartel anunciador cuente con la mayor aceptación, para lo que hemos puesto en marcha este proceso participativo, en el que animo a todos a tomar parte, para ser desde ya protagonistas de la próxima Feria”.