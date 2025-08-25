Abierto el plazo para solicitar las 20.000 plazas que oferta el Instituto Municipal de Deportes

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha informado de la apertura del plazo para solicitar las 20.000 plazas que oferta el Instituto Municipal de Deportes, IMD dentro de su programa deportivo de invierno 2025/26, que se desarrollará en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento del 29 de septiembre al 7 de junio del próximo año.

Según ha señalado Villaescusa, las plazas que se ofertan son para las modalidades de natación infantil, bebés y adultos; pilates y G.A.P; gimnasia de mantenimiento; aquagym; tenis y pádel; y deporte inclusivo (natación, atletismo, centros de actividad física adaptada, senderismo y préstamo de material), incluyendo como novedad los cursos bimensuales de pádel infantil para menores de 6 a 14 años.

En cuanto a las fechas de inscripción, cabe señalar se pueden realizar a partir de hoy, para gimnasia de mantenimiento y G.A.P; del 26 de agosto para tenis adultos e infantil y pádel; del 27 para natación adultos y terapéutica; del 28 para natación de bebés; del 1 de septiembre para pilates; del 2 del próximo mes para Aquagym; y del 3 de septiembre para natación infantil.

En todos los casos, los cursos podrán ser solicitados a través de la página web del IMD (www.imd-albacete.es) o en las oficinas de la Avenida de España, 65, en ambos casos a partir de las 8:00 horas. La oficina permanecerá abierta de lunes a sábado, de 8:00 a 23:00 horas y los domingos y festivos de 8:00 a 13:00 horas.

Villaescusa ha recordado que el proyecto deportivo para el próximo curso se distribuye en cuatro turnos de dos meses de duración cada uno para los cursos de dos o más días a la semana, y de dos turnos para los cursos cuatrimestrales, de un día a la semana.

Concretamente, en los cursos bimestrales, el turno 1 se desarrollará del 24 de septiembre al 16 de noviembre; el turno 2 del 17 de noviembre al 1 de febrero del próximo año; el turno 3 del 2 de febrero al 29 de marzo; y el turno 4 del 7 de abril al 7 de junio de 2026. En cuanto a los cuatrimestrales, habrá un primer turno del 24 de septiembre al 1 de febrero de 2026 y un segundo turno del 2 de febrero al 7 de junio.

Para los turnos que se inician en septiembre y noviembre, se mantendrán los horarios y cursos deportivos de años anteriores. Será un programa abierto, en el que se irán incluyendo o reduciendo actividades, cursos y número de plazas en función de la demanda y los recursos disponibles.

Además, Villaescusa subraya que se prevé un cambio significativo en los servicios ofrecidos a partir del tercer turno, tanto en el número de plazas como en cursos, horarios y actividades, con la entrada en vigor del nuevo contrato de servicios que permitirá impartir nuevas actividades e incrementar el número de plazas.

Para acercar el deporte a todos los ciudadanos, el IMD ofrece descuentos del 50 por ciento en las tarifas para mayores de 63 años y personas con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento; del 20 por ciento para familias numerosas y en los cursos de adultos para los progenitores que coincidan en día y hora con el curso de su hijo/a menor de 14 años; y del 10, 20 o 50 por ciento a través de la tarifa social, dependiendo de los niveles de renta, con tarifas especiales para los universitarios.

Un número importante de plazas a las que habría que sumar las 3.000 que oferta este el IMD para los cursos de las Escuelas Deportivas Municipales para niños y niñas de entre 5 y 16 años mediante acuerdos de colaboración con clubes y entidades deportivas que empezarán a funcionar durante la primera quincena de octubre, llegando el pasado año a 18 especialidades deportivas como ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, esgrima, fútbol sala, gimnasia rítmica, hockey, natación tecnificación, natación sincronizada, patinaje, patinaje artístico, rugby, salvamento acuático, tenis de mesa, triatlón, voleibol y waterpolo.