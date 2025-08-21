50 municipios de la provincia recibirán 150.000 euros para la gestión y control de colonias felinas

Con una dotación total de prácticamente 150.000 euros, la iniciativa, que nació el año pasado impulsada por el Gobierno de Cabañero, busca apoyar a los municipios en el desarrollo de proyectos que fomenten el bienestar animal con su convivencia ciudadana, a la vez que contribuye a mejorar la gestión de las colonias felinas en las distintas localidades del medio rural.

En esta edición, han sido 50 las localidades solicitantes que van a recibir estas ayudas en la provincia, beneficiándose de diferentes cantidades en función de las necesidades planteadas en sus peticiones. Los importes oscilan entre los 500 y los 4.370 euros, permitiendo que tanto los municipios más pequeños como los de mayor tamaño puedan afrontar los retos derivados de la gestión de estas colonias.

El diputado de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, ha subrayado que “el Gobierno Provincial está comprometido con que todos los municipios, independientemente de su tamaño, cuenten con recursos para gestionar eficazmente los problemas vinculados a las colonias felinas. Nuestro objetivo es contribuir a incrementar el bienestar animal, mejorar la convivencia vecinal y garantizar una mayor salud pública en torno a esta realidad”.

El control y gestión de las colonias felinas resulta clave no sólo para el bienestar de los gatos y gatas, sino también para la salud pública, la convivencia y el medio ambiente en las distintas localidades.

A través del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), se evita la sobrepoblación y se reducen los riesgos sanitarios, como la transmisión de enfermedades zoonóticas. Además, este control minimiza las molestias vecinales y previene el impacto negativo que los gatos pueden tener en la fauna local.

Las subvenciones concedidas fomentan el desarrollo de ese método CER, como el impulso de acciones complementarias como la identificación mediante microchip, el apoyo a la alimentación y la mejora de las condiciones de vida de los animales, así como campañas de sensibilización y formación.

Los municipios, especialmente los más pequeños, no suelen contar con recursos propios para afrontar de manera efectiva la gestión de estas colonias. Aquí es donde la Diputación de Albacete juega un papel fundamental, proporcionando el apoyo necesario para que los municipios puedan optimizar recursos, facilitando la financiación para que incluso los pueblos con los presupuestos más ‘modestos’ puedan poner en marcha estos proyectos.

Pero también esto ayuda a coordinar esfuerzos, mejorar la eficiencia a través de la colaboración entre municipios, maximizando el impacto de las ayudas; garantizar soluciones éticas y responsables asegurando que las políticas impulsadas sean respetuosas con el bienestar animal y alineadas con las mejores prácticas; y mejorar la convivencia, creando entornos más armónicos, reduciendo conflictos y beneficiando a toda la comunidad.

Este 2025, las ayudas se distribuyen entre los municipios de: Minaya, Alatoz, Fuentealbilla, Bienservida, Alborea, San Pedro, Hellín, Letur, Barrax, Villa de Ves, Almansa, Socovos, Valdeganga, Villamalea, Balsa de Ves, Povedilla, Pozohondo, Villalgordo del Júcar, Motilleja, Casas de Juan Núñez, La Gineta, Casas Ibáñez, Ossa de Montiel, Molinicos, Navas de Jorquera, Bonete, Corral Rubio, Montealegre del Castillo, Chinchilla de Montearagón, Pozo Lorente, Alpera, Villatoya, Villarrobledo, Ontur, Jorquera, Tarazona de la Mancha, Fuente Álamo, Villapalacios, Higueruela, Albatana, Abengibre, Pozo Cañada, Madrigueras, Aguas Nuevas, Ayna, La Roda, Riópar, Liétor, Casas de Ves y Bogarra.