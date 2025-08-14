232 visitas se realizarán en el Depósito del Agua hasta el 17 de septiembre

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha animado a los albaceteños y albaceteñas, así como a las personas que nos visiten durante los próximos días, a acercarse hasta el Centro de Interpretación del Agua, en el Parque de la Fiesta del Árbol, para disfrutar de las magníficas vistas nocturnas de la ciudad que ofrece el Depósito del Agua desde70 metros de altura, en el marco de la V edición de las Noches de Verano que, de manera conjunta, organiza el Ayuntamiento y Aguas de Albacete.

El alcalde ha explicado que comenzarán este sábado, día 16, y se prolongarán hasta el próximo 17 de septiembre, contando en esta ocasión con más visitantes y más visitas que el pasado año para que un mayor número de personas puedan disfrutar de esta iniciativa tan esperada y demandada.

Según ha explicado Manuel Serrano durante la visita realizada al Centro de Interpretación del Agua y a su mirador junto al gerente de Aguas de Albacete, José Belda y el concejal responsable del área, Carlos Calero, se ha incrementado en 300 el número de visitantes y en 20 el de las visitas con respecto a las cifras del pasado ejercicio, por lo que en total se realizarán 232 visitas para 2.800 personas fruto del esfuerzo que el Ayuntamiento y Aguas de Albacete están llevando a cabo para mantener en el tiempo y mejorar esta iniciativa

Además, Manuel Serrano ha puesto en valor el intenso trabajo coordinado que el Equipo de Gobierno está llevando a cabo de la mano de Aguas de Albacete y, más concretamente de su gerente, José Belda, para dar a conocer a los ciudadanos y visitantes el Centro de Interpretación del Agua y sus instalaciones, asegurando que “son uno de los grandes atractivos turísticos, educativos y culturales con los que contamos en nuestra ciudad”.

Las visitas guiadas al Centro de Interpretación del Agua se desarrollarán de martes a domingo, de 20:30 a 00:00 horas, con paradas obligatorias en el Museo del Agua y el Mirador de la Torre del Agua, desde donde podrá contemplarse el encanto del agua y de Albacete de noche, de manera especial durante los días de Feria, con una duración de 30 minutos y grupos de 13 personas como máximo.

Del mismo modo que las diurnas, las visitas nocturnas también se harán con cita previa. Ya pueden reservarse a través del teléfono 900 102 297, en horario de atención telefónica, de martes a domingo, de 9:30 a 13:30; a través de la web www.reservasciab.comy presencialmente, en las instalaciones del CIAb en la Fiesta del Árbol, en horario de martes a domingo, de 9:30 a 13:30 horas