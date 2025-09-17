Hasta el 22 de septiembre, Albacete celebra la Semana de la Movilidad

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, y la jefa provincial de Tráfico, Cruz Hernando, han presentado la campaña de la Semana Europea de la Movilidad y las actividades específicas que se van a desarrollar en la provincia de Albacete para este año.

Este año, el tema elegido es ‘Movilidad para todas las personas’, y se desarrollará del 16 al 22 de septiembre de 2025 para sensibilizar a la ciudadanía, sobre las consecuencias negativas que tiene para la salud pública y el medio ambiente el uso excesivo del coche en la ciudad. Asimismo, busca promover el uso de modos de transporte más sostenibles, en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

El principal objetivo ha remarcado, Miguel Juan Espinosa, es que “la ciudadanía pueda contar con un transporte accesible, asequible, diverso y más sostenible, con independencia de sus ingresos, haciendo que nuestras ciudades sean así entornos más amables y menos contaminados”.

Actividades diseñadas desde la Jefatura Provincial de Tráfico

Las actividades que se han diseñado específicamente por la propia Jefatura Provincial de Tráfico para esta semana son: