Hasta el 22 de septiembre, Albacete celebra la Semana de la Movilidad

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, y la jefa provincial de Tráfico, Cruz Hernando, han presentado la campaña de la Semana Europea de la Movilidad y las actividades específicas que se van a desarrollar en la provincia de Albacete para este año.
Este año, el tema elegido es ‘Movilidad para todas las personas’, y se desarrollará del 16 al 22 de septiembre de 2025 para sensibilizar a la ciudadanía, sobre las consecuencias negativas que tiene para la salud pública y el medio ambiente el uso excesivo del coche en la ciudad. Asimismo, busca promover el uso de modos de transporte más sostenibles, en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.
El principal objetivo ha remarcado, Miguel Juan Espinosa, es que “la ciudadanía pueda contar con un transporte accesible, asequible, diverso y más sostenible, con independencia de sus ingresos, haciendo que nuestras ciudades sean así entornos más amables y menos contaminados”.
Actividades diseñadas desde la Jefatura Provincial de Tráfico
Las actividades que se han diseñado específicamente por la propia Jefatura Provincial de Tráfico para esta semana son:
- El ‘Metrominuto‘, que es un mapa visual que muestra las distancias y tiempos a pie entre los diferentes puntos de la ciudad. Espinosa ha destacado “que la idea es fomentar el hábito de caminar como una forma saludable, segura y sostenible de desplazarse porque muchas distancias son más cortas de lo que parece”. Además, ha proseguido, “reducimos el uso del coche lo que disminuye el tráfico, el ruido y mejora el medio ambiente”.
- Un “Circuito de habilidades”, el 27 de septiembre, frente a la propia Jefatura, que va a consistir en un circuito en bicicleta para niños que puedan realizar con sus propias bicis, o con otras seis que la propia Jefatura Provincial de Tráfico pondrá a disposición de los participantes.
- Del 23 al 26 de septiembre en las localidades de Valdeganga, Fuente Álamo, Hellín e Higueruela se va realizar un ‘Scape Room’, dirigido a personas adultas, con el objetivo de sensibilizar de los riesgos asociados a la conducción, ya sea por el consumo del alcohol y drogas, las distracciones al volante, cómo ejercer una conducción responsable, el uso del cinturón de seguridad, o el exceso de velocidad, entre otros. Cruz Hernando ha destacado que “con esta actividad hemos querido llevar también esta iniciativa a las localidades y no solo a la capital. En la misma se propone un juego de simulación en la que los participantes dispondrán de una hora para poder salvar la vida a un accidentado que circula en bicicleta ”.
- Para los alumnos que hayan realizado el examen teórico del carnet de conducir al término del mismo se les va a hacer entrega de unos trípticos que contienen consejos viales para los futuros conductores.
- Otra de las actividades que se van a desarrollar es un concurso infantil de dibujo que contará con premios de balones y equipaciones donados por la Fundación Albacete Balompié. Con esta actividad para niños de 1 a 12 años se pretende fomentar a través del dibujo la creatividad y concienciar sobre la importancia de una movilidad inclusiva y segura para todos. Hasta el 30 septiembre pueden enviarse los dibujos a la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete.