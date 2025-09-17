DGT

Hasta el 22 de septiembre, Albacete celebra la Semana de la Movilidad

Se celebrará del 16 al 22 de septiembre de 2025 bajo el lema ‘Movilidad para todas las personas’ para sensibilizar a la ciudadanía, sobre las consecuencias negativas que tiene para la salud pública y el medio ambiente el uso excesivo del coche.

'Metrominuto' de la ciudad de Albacete
'Metrominuto' de la ciudad de Albacete | OCR Albacete

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, y la jefa provincial de Tráfico, Cruz Hernando, han presentado la campaña de la Semana Europea de la Movilidad y las actividades específicas que se van a desarrollar en la provincia de Albacete para este año.

Este año, el tema elegido es ‘Movilidad para todas las personas’, y se desarrollará del 16 al 22 de septiembre de 2025 para sensibilizar a la ciudadanía, sobre las consecuencias negativas que tiene para la salud pública y el medio ambiente el uso excesivo del coche en la ciudad. Asimismo, busca promover el uso de modos de transporte más sostenibles, en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

El principal objetivo ha remarcado, Miguel Juan Espinosa, es que “la ciudadanía pueda contar con un transporte accesible, asequible, diverso y más sostenible, con independencia de sus ingresos, haciendo que nuestras ciudades sean así entornos más amables y menos contaminados”.

Actividades diseñadas desde la Jefatura Provincial de Tráfico

Las actividades que se han diseñado específicamente por la propia Jefatura Provincial de Tráfico para esta semana son:

  • El ‘Metrominuto‘, que es un mapa visual que muestra las distancias y tiempos a pie entre los diferentes puntos de la ciudad. Espinosa ha destacado “que la idea es fomentar el hábito de caminar como una forma saludable, segura y sostenible de desplazarse porque muchas distancias son más cortas de lo que parece”. Además, ha proseguido, “reducimos el uso del coche lo que disminuye el tráfico, el ruido y mejora el medio ambiente”.
  • Un “Circuito de habilidades”, el 27 de septiembre, frente a la propia Jefatura, que va a consistir en un circuito en bicicleta para niños que puedan realizar con sus propias bicis, o con otras seis que la propia Jefatura Provincial de Tráfico pondrá a disposición de los participantes.
  • Del 23 al 26 de septiembre en las localidades de Valdeganga, Fuente Álamo, Hellín e Higueruela se va realizar un ‘Scape Room’, dirigido a personas adultas, con el objetivo de sensibilizar de los riesgos asociados a la conducción, ya sea por el consumo del alcohol y drogas, las distracciones al volante, cómo ejercer una conducción responsable, el uso del cinturón de seguridad, o el exceso de velocidad, entre otros. Cruz Hernando ha destacado que “con esta actividad hemos querido llevar también esta iniciativa a las localidades y no solo a la capital. En la misma se propone un juego de simulación en la que los participantes dispondrán de una hora para poder salvar la vida a un accidentado que circula en bicicleta ”.
  • Para los alumnos que hayan realizado el examen teórico del carnet de conducir al término del mismo se les va a hacer entrega de unos trípticos que contienen consejos viales para los futuros conductores.
  • Otra de las actividades que se van a desarrollar es un concurso infantil de dibujo que contará con premios de balones y equipaciones donados por la Fundación Albacete Balompié. Con esta actividad para niños de 1 a 12 años se pretende fomentar a través del dibujo la creatividad y concienciar sobre la importancia de una movilidad inclusiva y segura para todos. Hasta el 30 septiembre pueden enviarse los dibujos a la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete.
