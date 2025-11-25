1.567 mujeres víctimas de violencia de género en la provincia: el 25-N recuerda que hay que hacer más

La lacra de la violencia de género no cesa y en el Día para su Erradicación, las cifras indican que hay todavía mucho por hacer. A fecha de 21 de noviembre, hay en la provincia 1.567 mujeres registradas como víctimas de violencia machista mientras que 85 mujeres, y 40 menores, se encuentran en recursos de acogida. Además, en el primer semestre se han presentado más de 600 denuncias y 1.280 mujeres han sido atendidas como víctimas de malos tratos en los Centros dela Mujer, en la mayoría de los casos, las consultas han tenido que ver con la atención psicológica y el asesoramiento jurídico

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete ha programado una exposición para concienciar sobre la necesidad de erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres. Así lo ha explicado el delegado provincial, Pedro Antonio Ruiz Santos, durante la inauguración de esta muestra cedida por la Diputación de Albacete.

La exposición reúne las fotografías ganadoras del Certamen de Fotografía de 2018 de la institución provincial e incluye las series: ‘En conserva’, de Hugo Emanuel Candeias; ‘No todos los ojos abiertos ven’, de César Dussac; ‘Con las manos abiertas’, de Astrid Ileana Wilde; ‘Survivor’, de Rosa María Jiménez Ferrando; y ‘Sombra en la pared’, de Sandra María Martínez. Como imagen del cartel se ha seleccionado una fotografía de la serie ‘Piensa en ellos’ de 2017, de Sara Monsalve Molina.

La muestra, que podrá visitarse a lo largo de la semana en la sala de exposiciones de la Casa Perona, se suma a la campaña regional #YoNoCompartoViolenciaHaciaLasMujeres, iniciativa que este año pone el foco en la violencia digital y en la responsabilidad colectiva para no ser cómplices silenciosos de las agresiones que se producen en redes y plataformas digitales.

El delegado provincial ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará en 2026 47 millones de euros a políticas de Igualdad, de los cuales 45,9 millones corresponden al Instituto de la Mujer, que crecerá un 2,5 por ciento con respecto al ejercicio anterior, y subrayado que los fondos regionales para combatir la violencia machista se incrementan un 9 por ciento respecto a 2025 alcanzando una partida de 24 millones de euros. Cuantía que permitirá seguir ampliando la Red de Centros de la Mujer y mejorar los recursos de acogida para mujeres y menores víctimas de violencia.

Cabe destacar también que la Consejería de Igualdad destinará 500.000 euros a una campaña de información y sensibilización sobre la Red de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y que se pondrán en marcha dos autobuses que funcionarán como extensión del servicio y como herramienta de sensibilización en distintos municipios.

[[H3:Más Puntos Violeta en la capital ]]

Por su parte, el alcalde Manuel Serrano y la concejala del área de la Mujer, Gala de la Calzada, han Inaugurado la placa que identifica al Centro Ágora como uno de los locales municipales integrantes de la Red de Espacios contra la Violencia de Género.

Serrano ha afirmado que “en el Ayuntamiento seguimos trabajando para erradicar la lacra de la violencia de género. Para ello queremos implicar a los trabajadores municipales, creando una red descentralizada de espacios municipales, con personal formado en la aplicación del protocolo de atención y prevención de violencias contra las mujeres. Así, cada espacio municipal podrá actuar como un punto violeta: es decir, serán espacios de primera atención e información, y un lugar seguro de espera y apoyo en el acceso a recursos de protección o atención especializada”.

Se ha formado a más de un centenar de trabajadores de las Bibliotecas, el Servicio de Empleo, los Centros socioculturales y el Centro de Juventud, así como al personal externo que presta sus servicios en dichos centros, “porque todos debemos participar en esta lucha, y el personal del Ayuntamiento es fundamental para lograrlo”, ha incidido el alcalde.

El objetivo de esta actuación, según Serrano, es “visibilizar, informar y atender, para lograr una sociedad libre de agresiones sexuales, y para ello ponemos a disposición todos los recursos del Ayuntamiento”.

Los trabajadores de 18 espacios públicos han recibido formación a cargo del área psicológica y jurídica del Centro de la Mujer y la Unidad Técnica de Igualdad del Ayuntamiento. Han sido charlas de hora y media de duración para exponer las líneas y los protocolos de actuación, tanto para prevenir las situaciones de abuso o agresión, como para actuar rápidamente en el caso de que se detecten, siempre con la atención a las víctimas como objetivo fundamental.

La concejala de Igualdad ha dicho por su parte que “instalar estas placas no es sólo un gesto, porque detrás de ellas hay mucho trabajo y mucho compromiso, demostrando que en Albacete la igualdad se vive y se defiende a diario. Queremos que cualquier mujer de cualquier barrio tenga cerca de su casa un espacio donde ser escuchada y ser acompañada. Desde el Ayuntamiento promovemos acciones por la igualdad permanentes y útiles, cercanas y humanas”.