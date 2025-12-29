130 nuevos alcorques en diferentes calles de la ciudad que carecían de arbolado

El concejal de Proximidad y Actuación Rápida, Carlos Calero, ha informado de la creación de 130 nuevos alcorques en varias calles que carecían de arbolado con el objetivo de seguir incrementando la superficie verde de la ciudad.

Una actuación que, tal y como ha explicado Carlos Calero, se enmarca dentro del contrato de reposición de vías públicas cuyo presupuesto ha duplicado este año el actual Equipo de Gobierno, pasando de 2,5 a 5 millones de euros, para poder actuar y mejorar en un mayor número de calles de Albacete.

Según ha señalado el concejal, las actuaciones se han realizado en las calles Ejército, Francisco Javier de Moya, Virgilio Martínez Gutiérrez, Federica Montseny, Padre Romano, Tenerife y Ciudad Real de la capital, incorporando nuevos árboles y especies arbustivas que se suman al arbolado existente en otros puntos.

Carlos Calero ha asegurado que “todos nuevos alcorques han sido debidamente preparados, contando con la instalación de sistemas de riego, programadores y sus correspondientes tutores para garantizar el correcto crecimiento y desarrollo del nuevo arbolado, mejorando así el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Albacete”.

El concejal ha afirmado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para mejorar la calidad ambiental de nuestras calles y plazas y avanzar hacia una ciudad “más verde y sostenible”.