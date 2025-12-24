La San Silvestre de 2025 acogerá a 6.500 corredores

El alcalde Manuel Serrano presentó la próxima edición de la San Silvestre, la número 20, con la que “Albacete volverá a despedir el año de la mejor forma posible: con la alegría y el sentimiento compartido del deporte, que es lo que más les gusta a miles de albaceteños”. Acompañaban a Serrano el concejal y el diputado provincial de Deportes Francisco Villaescusa y Dani Sancha, así como representantes de los patrocinadores y entidades colaboradoras, Policía Local y Protección Civil, y representantes de los grupos políticos municipales. “Tendremos por tanto en la ciudad más de 6.500 personas que van a despedir el año y a dar la bienvenida a 2026 corriendo en las seis modalidades de la San Silvestre”, enfatizó Serrano.

La distribución de dorsales se hace desde hace días en el Centro Comercial Albacenter. Hasta el 27 de diciembre podrán los inscritos recoger allí sus dorsales, los días laborables en horario de tarde, y el sábado en horario de mañana y tarde. Los días 21, 24 y 25 no habrá entrega de dorsales. El mismo día 31 por la mañana también se entregarán dorsales en el Polideportivo del Parque.

La salida de la carrera 5K popular y la federada será a las cinco de la tarde en la Avenida de España, con un recorrido de cinco kilómetros por las calles de la ciudad, hasta la meta en el mismo lugar de la salida. El recorrido está homologado por la Federación de Atletismo, y los participantes en la carrera federada llevarán por primera vez un chip para el control de tiempo.

Habrá categoría general masculina y femenina, y también para corredores en silla de ruedas. Recibirán trofeos y tarjetas regalo de las tiendas del Centro Comercial Albacenter los primeros clasificados en las diversas categorías, además de premios para los tres mejores disfraces colectivos y los tres mejores disfraces individuales.

Carrera infantil y otras pruebas

Para que la San Silvestre sea de todos y para todos, también habrá carrera infantil, para la que ya hay casi 800 inscritos, en el mismo lugar una hora antes. De 0 a 6 años correrán 400 metros acompañados de un adulto, los de 7 a 10 años, 500 metros, y los de 11 a 13 años, 1.000 metros. Antes de eso, a las tres y media, se correrá la San Correpatas con las mascotas, cuya recaudación será a beneficio del Arca de Noé y con un recorrido de 1.000 metros por la Avenida de España. Durante la mañana del día 31 se celebrará la San Silvestre acuática en la piscina Juan de Toledo, y antes, el día 22, volverá a correrse por tercer año consecutivo la carrera en La Torrecica, una iniciativa social y de inclusión donde responsables del IMD llevarán bolsas de regalo para los participantes. El director del centro penitenciario, Javier Cabrejas, declaró que “en el recinto intramuros hemos preparado un recorrido de cuatro kilómetros para esta actividad deportiva y de convivencia donde participarán 40 internos e internas, y que cerraremos con una chocolatada”.

El diputado de Deportes, Dani Sancha, manifestó por su parte que “la provincia de Albacete alcanza datos históricos de participación en las pruebas deportivas, que clausuramos el pasado fin de semana con las galas de entrega de trofeos. Vamos a seguir sumando y trabajando para hacer posible que entre todos tengamos las mejores pruebas y los mejores circuitos”.