El Albacete se enfrentará al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey

Será la semana que viene en el Carlos Belmonte. El cuadro albaceteño volverá a enfrentarse más de dos décadas después a uno de los mejores equipos del mundo en la que será la quinta vez que dispute esta ronda del torneo del K.O.

José Manuel Martínez

Albacete |

Mastantuono, Mbappé y Vinicius celebran la victoria del Real Madrid ante el Levante
Mastantuono, Mbappé y Vinicius celebran la victoria del Real Madrid ante el Levante | Getty

Al conjunto albaceteño le ha tocado el gordo futbolístico de la Navidad. Tras eliminar al Celta de Vigo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el azar ha deparado que se enfrente al Real Madrid, el equipo que más Champions League (15) ha conquistado, en los octavos de final de Copa del Rey. Será la semana que viene en el estadio Carlos Belmonte. A partido único y que se disputará en el terreno del conjunto de menor división. La alegría es máxima en la afición local y la ciudad en general.

