El Albacete se enfrentará al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey

Al conjunto albaceteño le ha tocado el gordo futbolístico de la Navidad. Tras eliminar al Celta de Vigo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el azar ha deparado que se enfrente al Real Madrid, el equipo que más Champions League (15) ha conquistado, en los octavos de final de Copa del Rey. Será la semana que viene en el estadio Carlos Belmonte. A partido único y que se disputará en el terreno del conjunto de menor división. La alegría es máxima en la afición local y la ciudad en general.