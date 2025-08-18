Más de uno Albacete 13:05h 18708/2025

Hoy en Más de uno Albacete:
- Itziar Paunero, directora de Márketing de SPC, ha recordado los cuidados que debemos tener en cuenta para proteger a nuestro dispositivo móvil de las altas temperaturas
- Con motivo del Día de la Arqueología, José Luis Simón, codirector de la excavación de la Graja en Higueruela, ha anunciado nuevos retos e inéditas excavaciones
- Hoy, a muchos, les ha tocado volver a la rutina y para ellos hemos ofrecido unos cuantos consejos para llevar de la mejor manera posible el regreso
- Francisco Martín, experto de Meteored, ha explicado a qué se debe que las olas de calor sean cada vez más largas