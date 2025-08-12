Programa especial verano | Martes

Más de uno Albacete 13:05h 12/0872025

Ya puedes escuchar el programa Más de uno Albacete, con Paloma Gallego, y el repaso a la actualidad informativa con Karina Requena

Onda Cero Albacete

Albacete |

[[H3:Hoy en Más de uno Albacete:]]

  • Mª José Soria, presidenta de la Junta de Personal del Área de Salud de Albacete, ha pedido un mayor mantenimiento diario del Hospital de Albacete tras el derrumbe de un falo techo ocurrido este fin de semana
  • Mar González, presidenta de la Asociación "Entre todos", nos ha dado a conocer los objetivos con los que nace la plataforma de venta online "Comercialízate y quédate en la Sierra"
  • Hoy, Día Internacional de la Juventud, hemos contado con algunos jóvenes para escuchar sus reivindicaciones y deseos
  • En la sección "Desgracias varias", Elena Moratalla ha buscado hoy testimonios de personas que han hablado de más en el peor lugar
