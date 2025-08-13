Más de uno Albacete 13:05 h 13708/2025

Hoy en Más de uno Albacete:
- Paco Honrubia, secretario de Acción Sindical de CCOO en Albacete, ha hablado de los protocolos laborales a segur en determinadas profesiones en plena ola de calor
- Jesús García, fundador de la "App Mi Pastilla", que ofrece un recordatorio diario a través de whatsapp para que las personas mayores no olviden tomar su medicación
- La Tómbola de Cáritas sigue repartiendo suerte y hoy hemos jugado en directo
- Con motivo del Día de las Personas Zurdas que se celebra hoy hemos contado con Toña Gómez, presidenta de la asociación LÁltra Ma, quien nos ha explicado algunas de las complicaciones que se siguen encontrando en el ámbito cotidiano
- En su sección "Albacete a medida", Sonia Cano nos ha hablado de un diseñado albacetense que ha vestido a famosos internacionales