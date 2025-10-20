Albacete corre por las personas afectadas por el cáncer de mama

Éxito de esta cita solidaria y deportiva con motivo de Día Internacional del Cáncer de Mama y Ginecológico celebrado el 19 de octubre en los Ejidos del Recinto Ferial de la ciudad y que se ha convertido en la carrera más antigua de Albacete y en una cita imprescindible en el calendario social y deportivo de la provincia. Una cita en la que más de 1.200 personas de todas las edades han teñido de rosa las calles de Albacete en una jornada de recuerdo, solidaridad, visibilidad y compromiso con la salud femenina, y cuyos fondos se van a destinar al nuevo Centro de Rehabilitación de la asociación.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha felicitado a la organización y a la presidenta Llanos Sánchez, y ha destacado que “los casi cinco kilómetros de recorrido han sido la ocasión de unirse a una causa que todos compartimos, como es la lucha contra el cáncer y el apoyo a las personas que lo sufren. Hay que dar las gracias a todos los patrocinadores y colaboradores, así como a los voluntarios de la asociación AMAC, por su esfuerzo e implicación para que esta carrera vea nuevamente la luz. Los fondos recaudados irán a parar al nuevo Centro de Rehabilitación de Amac en la ciudad de Albacete, otro motivo para la esperanza”.

Por otra parte, el diputado del Área Social, José González ,ha destacado los 25 años de trabajo que este 2025 conmemora AMAC, y ha remarcado que esta iniciativa “es mucho más que una carrera, es una muestra de fuerza colectiva, pero también de cariño y reconocimiento a la labor de esta entidad imprescindible”, al tiempo que ha puesto el foco en la implicación de la sociedad albacetense, “que cuando se trata de correr por una causa justa, siempre se calza las zapatillas”.

