Revilla califica de "pequeña marejadilla" la situación que vive su Gobierno

Revilla se ha manifestado así en el pleno del Parlamento de Cantabria a una pregunta de la presidenta del grupo popular, María José Sáenz de Buruaga, quien considera que se trata del último episodio de una "crisis permanente" que augura que "no ha terminado", porque, a su juicio, se ha cerrado "en falso", con un "paripé".

"Se frotan las manos", ha criticado Revilla, quien ha recalcado que en el último Consejo de Gobierno estaban todos los miembros de su Ejecutivo, al igual que va a ocurrir en el del próximo jueves, y ha insistido en que "no ha pasado nada en el Gobierno, al tiempo que ha pedido a los populares que "arreglen" su situación interna.

"Usted de marejadillas sabe mucho", le ha espetado a Sáenz de Buruaga, a la que ha argumentado que cuando la oposición "no está unida" también repercute en la gobernabilidad de Cantabria y ante la que ha opinado que "no es edificante" la situación del PP para que los ciudadanos confíen en su partido.

La diputada popular ha lamentado la "inestabilidad" y el "desgobierno" en la región con un pacto "en cuestión" y una "guerra interna" entre socialistas y regionalistas por el reparto de los fondos con "consecuencias" para los ciudadanos, que ahora añade la "crisis" a su "larga lista de problemas".

"Ha tardado usted dos meses en reconocer la crisis", le ha reprochado a Revilla, al que ha acusado de "agravar" esta situación "para tratar de sacar provecho" con el objetivo de "reforzar" su posición. "No hay mayor deslealtad que intentar sacar rédito político de la inestabilidad de Cantabria", ha apostillado.

Sáenz de Buruaga ha opinado que "ahora hay tres gobiernos", con una "lucha de poder del PSOE contra el PSOE y del PRC contra el PSOE", que "nada tiene que ver con el interés general de Cantabria", que ha estado dos meses "abierto en canal", aunque ha advertido de que "esto no ha terminado aquí".

"Esto tiene muy mala pinta", ha apuntado la diputada popular, quien ha pedido a Revilla que deje de ser el presidente del "yo no he sido" para "ser el presidente de Cantabria".

El jefe del Ejecutivo regional le ha replicado que no le gustan las crisis en los partidos, aunque ha puntualizado que en democracia "pasan esas cosas", y le ha afeado que le considere un "carroñero". "Usted no me conoce de nada para decirme eso", le ha reprochado, al tiempo que ha insistido en que "no ha pasado nada en el Gobierno de Cantabria".

Revilla también ha anunciado, a una pregunta de Podemos, que el Gobierno regional licitará en unos "15 días" la elaboración del Plan Industrial para Cantabria, después del diagnóstico realizado por la Universidad de Cantabria.

"Supongo que se va a adjudicar en los próximos días, porque se ha agotado el plazo", ha explicado el presidente del Gobierno, quien ha defendido que la industria es una "prioridad" para su Ejecutivo y ha recordado que la producción industrial en Cantabria se ha elevado un 6 por ciento en lo que va de año, mientras que la media española es de un 2 por ciento de incremento.

En este sentido, Revilla ha señalado que en breve van a comenzar a producir en Cantabria dos nueva empresas con 70 y 120 trabajadores y ha avanzado que en los próximos meses van a venir a la región "otras" nuevas industrias. "No estamos quietos", ha apostillado.

El diputado de Podemos José Ramón Blanco ha valorado como "insuficiente" la partida de 50.000 euros que se va a destinar al plan industrial para Cantabria, una materia que considera que requiere "más dinero", mientras se "están derrochando" cantidades mayores.

Revilla le ha replicado que la empresa que se adjudique el contrato contará con la "ventaja" del informe elaborado por la Universidad de Cantabria, cuyas conclusiones ha afirmado que "no deberían de ponerse en duda".