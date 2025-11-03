Matilde Casado, candidata al VII Premio Mujer Cantabria

Matilde Casado nació en 1931 en Puente San Miguel, por lo que cumplirá el próximo 10 de diciembre 94 años. Comenzó su carrera en un taller de soldadura y, más tarde, acompañó a su marido en la gestión de varios negocios familiares, incluyendo un taller de bicicletas y motos y uno mecánico.

Además, fue la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Reocín y formó parte de las listas del PSOE en las primeras elecciones municipales del año 1977. Fue Teniente Alcalde y Presidenta de la Comisión de Cuentas, tb responsable del Colectivo de la Tercera Edad.

VII Premio Mujer Cantabria

El galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos seis años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Medicina Reproductiva, Autopalas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.