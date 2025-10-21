Lourdes Verdeja, candidata al VII Premio Mujer Cantabria

Lourdes Verdeja nació en Torrelavega. Procedente de una familia humilde, no pudo cursar estudios universitarios y trabajó durante muchos años como técnico en el comedor de diferentes centros escolares de Torrelavega. Contemplar situaciones de abuso en la relación social de algunos niños y vivir una situación de acoso en el plano personal hizo que se formara como técnica superior en Intervención Psicosocial del Menor.

Se ha especializado en el trabajo con colectivos en riesgo, con un enfoque muy concreto en la prevención y el abordaje del acoso escolar. En el año 2017 fundó la asociación Tolerancia 0 al Bullying Cantabria, de la que es presidenta.

VII Premio Mujer Cantabria

El galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos seis años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Medicina Reproductiva, Autopalas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.