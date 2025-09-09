Anna Dal Passo, candidata al VII Premio Mujer Cantabria

LEER MÁS Estas son las candidatas al VII Premio Mujer Cantabria

Nacida en Italia y licenciada en Ciencias Naturales, Anna Dal Passo se trasladó a España en 2009 para materializar su visión de un emprendimiento ético y sostenible. Dirige una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos ecológicos y desarrolla una filosofía de vida centrada en la salud, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Paralelamente, Anna ha profundizado en la Triformación Social, una filosofía organizacional que busca equilibrar las esferas económica, jurídica y cultural de la sociedad y es cofundadora de la Escuela Secundaria Proyecto Rafael en Sarón, Cantabria, que ofrece una alternativa pedagógica basada en la metodología Waldorf, enfocada en fomentar individuos libres, creativos y comprometidos con la sociedad .

VII Premio Mujer Cantabria

El galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos seis años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Medicina Reproductiva, Autopalas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.