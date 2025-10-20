Aleja Fernández Gandarillas, candidata al VII Premio Mujer Cantabria

En esta ocasión contamos la historia de Aleja Fernández Gandarillas. Madre de una niña con dislexia y, por eso, decidió ser voluntaria contando cuentos en el colegio y colaborando en la Asociación de Dislexia de Cantabria haciendo una labor muy importante para la integración de dichas personas en la vida cotidiana.

VII Premio Mujer Cantabria

El galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos seis años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

