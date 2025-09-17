Vueling estrenará este invierno la ruta entre Palma y Santander

Vueling estrenará este invierno la conexión entre Santander y Palma de Mallorca, con dos vuelos semanales, y que extenderá a todo el año la ruta entre las capitales de Cantabria e Islas Baleares.

Además, incorporará un avión basado en Palma durante los meses de invierno y ofertará más de 1,4 millones de plazas desde allí, un 8% más que el año pasado.

Por otro lado, la compañía estrenará este invierno las conexiones con Lisboa y Santander desde Palma, con tres y dos vuelos semanales respectivamente.