Volotea operará desde diciembre la ruta Santander-Granada, con dos frecuencias semanales

La compañía aérea Volotea operará desde el 5 de diciembre una ruta directa entre Santander y Granada, con dos frecuencias semanales, que se suma a las que ya cuenta en el Seve Ballesteros con Menorca y Sevilla.

Está previsto que los vuelos sean los martes y los viernes, si bien durante el periodo navideño seguirá un horario especial los martes y los sábados.

"Reforzar la apuesta" por el Seve Ballesteros

En un comunicado, la compañía se ha mostrado "muy feliz" de comenzar a operar esta ruta "importante para Cantabria" y ha confiado en que "contará con una excelente acogida" por parte de los pasajeros.

"Con este nuevo lanzamiento, reforzamos aún más nuestra apuesta por el aeropuerto de Santander", ha señalado Volotea.

Así, ha subrayado que Cantabria es "una región con un gran potencial" y la compañía quiere "seguir impulsando su desarrollo turístico y económico, en colaboración con las instituciones locales y el aeropuerto".

"Cantabria se consolida como un referente del turismo de naturaleza, rural y activo en auge", ha indicado la compañía, que subraya que la comunidad cerró 2024 con un récord histórico de visitantes, superando los 2,1 millones, con Santander como uno de los destinos más populares.

Tres rutas desde el Seve Ballesteros

En 2025 Volotea ofrecerá más de 60.300 asientos distribuidos en las tres rutas (Granada, Menorca y Sevilla) que tiene desde este aeropuerto.

Desde que comenzase sus operaciones en el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander en el año 2012, Volotea habrá transportado casi 450.000 pasajeros al final de este año.