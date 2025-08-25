La Virgen del Mar y Santiago, fiestas locales de Santander en 2026

LEER MÁS El calendario laboral de Cantabria para 2026 ya es oficial: estos son los días festivos

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Santander ha acordado hoy proponer como fiestas locales para 2026 los días 25 de mayo, festividad de la Virgen del Mar (lunes) y el 25 de julio, Santiago (sábado), ya que los Santos Mártires caerá en domingo, una propuesta del equipo de Gobierno que deberá ser ratificada por el Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria del próximo jueves 28.

La concejala de Cultura, Noemi Méndez, ha dado a conocer el acuerdo de la Comisión y ha recordado que ya se ha puesto en contacto con la Hermandad de la Virgen del Mar y la asociación de vecinos de San Román para trasladarles la intención del equipo de Gobierno de establecer como festivo el día de la patrona, para que todos los santanderinos puedan acudir a celebrar esta fiesta tan arraigada.

“Desde el Ayuntamiento tenemos un compromiso y somos sensibles con los vecinos que cada año desean rememorar una de las principales tradiciones de la ciudad”, ha remarcado.

No a las propuestas de PRC y PSOE

Sin embargo, la Comisión no ha estado exenta de polémica ya que el PSOE y el PRC han propuesto quitar la Virgen del Mar posponiéndola al siguiente año a favor de la Virgen del Carmen para este 2025 y Santiago, respectivamente. En concreto, el PSOE ha planteado que el próximo año sea festivo El Carmen en vez de La Virgen del Mar, planteamiento que Méndez ha rechazado porque podría provocar que los vecinos de los barrios afectados se enemistaran.

Con respecto al PRC, ha planteado prescindir de Santiago al caer en sábado e instaurar El Carmen, una propuesta que el equipo de Gobierno rechaza porque se trata de la semana más importante de la ciudad y porque es laborable, lo que provocaría que muchos trabajadores no podrían disfrutar de los festejos organizados con motivo del patrono de la ciudad.

La alcaldesa ha criticado ambas posturas y ha remarcado su compromiso con las festividades y tradiciones más arraigadas para los santanderinos como Santiago, que es la semana más importante de la ciudad, y la Virgen del Mar, que cuenta con el apoyo multitudinario de los vecinos de San Román.

De este modo,Santander designa los dos festivos locales que le corresponde como municipio.