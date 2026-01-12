Aviso por viento

El viento sur obliga a desviar los vuelos de Madrid y Barcelona con destino al aeropuerto Seve Ballesteros

Desviados los vuelos de Madrid y Barcelona a Santander y cancelados los asociados de salida por el viento

Liébana, el centro y el Valle de Villaverde, en aviso amarillo por viento desde el lunes

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Las fuertes rachas de viento registradas a primera hora en Cantabria han obligado a desviar los vuelos procedentes de Madrid y Barcelona con destino al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y a cancelar los asociados de salida desde la capital cántabra, han confirmado fuentes de Aena a esta agencia.

Así, el vuelo Barcelona-Santander, operado por Vueling, ha sido desviado a Bilbao por el intenso viento en Parayas, mientras que, por el mismo motivo, Madrid-Santander, de Iberia, después de realizar esperas, se ha desviado al aeropuerto de Asturias.

