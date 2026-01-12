El viento sur obliga a desviar los vuelos de Madrid y Barcelona con destino al aeropuerto Seve Ballesteros

Las fuertes rachas de viento registradas a primera hora en Cantabria han obligado a desviar los vuelos procedentes de Madrid y Barcelona con destino al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y a cancelar los asociados de salida desde la capital cántabra, han confirmado fuentes de Aena a esta agencia.
Así, el vuelo Barcelona-Santander, operado por Vueling, ha sido desviado a Bilbao por el intenso viento en Parayas, mientras que, por el mismo motivo, Madrid-Santander, de Iberia, después de realizar esperas, se ha desviado al aeropuerto de Asturias.