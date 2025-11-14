El viento se lleva parte del tejado y un balcón de una casa en Ruesga

El fuerte viento que ha azotado gran parte de Cantabria esta madrugada se ha llevado parte de un tejado y un balcón de una casa en el municipio de Ruesga. Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, los bomberos del Gobierno de Cantabria han retirado los elementos de la casa que presentaba riesgo de caída y parte de la estructura de la cubierta que el viento había desplazado hasta la carretera.

De camino a atender esta intervención, los bomberos se detuvieron en dos tramos de la carretera autonómica CA-261 para retirar cuatro árboles desplomados en la vía.

11 incidencias durante la noche

El 112 ha gestionado, entre las 19.00 horas del jueves y las 7.00 de este viernes, once incidencias por el fuerte viento, la mayoría por ramas y árboles caídos, entre ellos uno sobre una vivienda en Santillana del Mar y otro encima de un vehículo en Cieza.

Además, se ha producido un corte de suministro eléctrico en Los Corrales de Buelna.

Concretamente, en la citada franja horaria, el 112 ha recibido 49 llamadas relacionadas con el fuerte viento, que se han derivado en la gestión de las once citadas incidencias.