Vuelos desviados

El viento complica la mañana en el aeropuerto Seve Ballesteros

Mañana complicada en Parayas por las rachas muy fuertes de viento sur, que además es cruzado a la pista

Cantabria, en aviso por oleaje y viento

Alicia Real

Santander |

Avión de Volotea en el aeropuerto Seve Ballesteros
Avión de Volotea en el aeropuerto Seve Ballesteros | AENA

Cinco vuelos no han podido aterrizar en lo que va de mañana en el aeropuerto Seve Ballesteros. Se trata de los vuelos procedentes de Madrid, Barcelona, Marrakesh, Granada y Londres.

Viento sur, que además es cruzado a la pista

Desde la AEMET Cantabria sostiene que la complicación en la Península de Parayas está en que las fuertes rachas de viento sur son, además, cruzadas a la pista.

Una situación que está dejando desvíos y cancelaciones de vuelos durante toda la mañana. Se trata de los vuelos procedentes de Madrid (que ha vuelto a la capital de España), el de Barcelona que ha sido desviado a Bilbao, el de Marrakesh que se ha desviado al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, otro que procedía de Granada y ha acabado en Asturias, junto a un último vuelo que llegaba de Londres y ha acabado en Madrid.

Complicaciones en los vuelos desde el lunes

El fuerte viento que lleva complicando las operaciones en el aeródromo cántabro desde el lunes. Ya que el vuelo procedente de Málaga no pudo tomar tierra en Cantabria y terminó aterrizando en Madrid.

