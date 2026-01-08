Varias calles de Santander quedarán cortadas al tráfico parcialmente el viernes debido a la manifestación con tractores

La Oficina de Coordinación de la Policía Local de Santander informa de varios cortes de tráfico temporales que afectarán el viernes al mediodía y primera hora de la tarde por la manifestación con tractores.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha informado de que la manifestación seguirá dos itinerarios. El primero comenzará en Ojaiz, y atravesará la ciudad por Camarreal, El Campón, Campogiro, Avenida Valdecilla, San Fernando, Jesús de Monasterio, y llegará a Calvo Sotelo (Delegación del Gobierno), mientras que el segundo comenzará en Primero de Mayo, para seguir por El Empalme, calle Campogiro, Avenida Valdecilla, San Fernando, Jesús de Monasterio y llegada a Calvo Sotelo (Delegación del Gobierno).

Recomendaciones

Por este motivo, se recomienda usar rutas alternativas al itinerario de la comitiva, así como evitar en la medida de lo posible el acceso al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a través de su entrada Sur.

Además, desde el Ayuntamiento se aconseja realizar los traslados y comunicaciones a las estaciones de tren y autobuses a través de las siguientes calles Alta (Rampa Sotileza), Castilla y Marqués de la Hermida.

Para las comunicaciones de la ciudad norte - sur y viceversa, lo aconsejable es a través de los viales de la Glorieta de Cuatro Caminos, paso subterráneo de Segundo López Vélez y Túnel de Tetuán y realizar las entradas y salidas de ciudad evitando las calles y avenidas que atraviesan la ciudad por su eje central.

En este sentido, las calles que quedarán cortadas son, de 11.30 a 13.00 horas, Cajo, desde Campogiro a Valdecilla, San Fernando, Fernández de Isla, Obispo Sánchez Castro hasta Jesús de Monasterio y Monte Caloca.

Y de 12.00 a 15.00 horas, quedarán cortadas Garmendia, Cuesta del Hospital, Jesús de Monasterio hasta Pasaje de Peña, Isabel II, Cervantes, Calvo Sotelo en ambos sentidos y Paseo Pereda hasta Calvo Sotelo.