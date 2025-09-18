Varias calles cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander 2025

El Ayuntamiento anuncia cortes de tráfico en varios viales, afecciones en carriles bici y restricciones de estacionamiento para este domingo, 21 de septiembre, con motivo de la celebración del Triatlón Ciudad de Santander 2025.

El responsable municipal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, agradece la colaboración de todos y lamenta las posibles molestias que estos cortes puedan ocasionar.

Además, ha avanzado que los ciudadanos que necesiten desplazarse en vehículo desde la zona Norte de la ciudad a la zona Sur o viceversa deberán hacerlo a través de las calles Bajada San Juan, Caleruco y Albericia.

Castillo ha detallado que el triatlón discurrirá por distintas zonas de la ciudad entre las 08.30 y 15.30 horas, de modo que, por ejemplo, el circuito ciclista –al que se darán dos vueltas completas- saldrá de Gamazo y continuará por Castelar, Reina Victoria, Avenida Magdalena, Familia Real, Juan de Borbón, Avenida Magdalena, Reina Victoria, Plaza de Italia, Castañeda, Real Racing Club, Alcalde Vega Lamera, Constitución hasta la rotonda de San Juan (vuelta 180º), Constitución, Justo Colongues, Constitución, Libertad, Constitución, Alcalde Vega Lamera, Real Racing Club, Castañeda, Reina Victoria, Castelar, Paseo de Pereda, Antonio López (estación Marítima, vuelta 180º), Paseo de Pereda, Castelar y Gamazo.

Con motivo de la celebración de la prueba, se procederá al cierre de varias calles al tráfico, entre las 06.00 y 15.30 horas aproximadamente.

De 06.00 a 15.30 horas, se cortará la circulación en Gamazo, entre la calle Castelar y Severiano Ballesteros; mientras que de 08.30 a 13.30 horas, se cortarán los viales Severiano Ballesteros (de Gamazo hasta la playa de Los Peligros); La Unión (Reina Victoria - Gamazo); Castelar (Puertochico - Reina Victoria); Paseo de Pereda - zona marítima (rotonda Paseo Pereda - Puertochico); Túnel Botín, dirección Sardinero (Antonio López - rotonda del Paseo de Pereda); Antonio López (Del número 6 - Túnel Botín); y Reina Victoria ( del número 2 al 153).

Igualmente, se procederá al corte de tráfico de la calle Javier González Riancho (entre Pérez Galdós y Reina Victoria); las calles Magdalena, La Horadada, El Camello, Juan de Borbón, Familia Real, Rafael González Echegaray, Castañeda (entre Plaza de Italia y Pontejos); Pontejos (entre Los Castros y la Avenida del Faro); Real Racing Club (Pontejos - Alcalde Vega Lamera); Alcalde Vega Lamera (Los Castros – Constitución); Constitución (Alcalde Vega Lamera - rotonda San Juan); calle Libertad (Constitución - Los Castros); Polio (Libertad hasta el final de la calle); y Justo Colongues (Constitución - Los Castros).

Respecto a las afecciones en carriles bici, entre las 09.00 y las 15.30 horas, se producirán cortes en los tramos que discurren por la calle Castañeda (Plaza de Italia – Fleming); Reina Victoria (del número 10 a la Plaza de Italia); Gamazo (de Puertochico a La Unión); Antonio López (del número 6 al Paseo de Pereda) y Paseo Pereda (desde Antonio López hasta Puertochico).

Afecciones al estacionamiento desde el sábado

Por último, las calles afectadas por la prohibición de estacionamiento (entre las 16.00 horas del sábado 20 hasta las 13.30 horas del domingo) serán: Gamazo, Severiano Ballesteros, La Unión, Castelar, la zona marítima del Paseo Pereda, Reina Victoria (del número 17 al 153), la Magdalena, Juan de Borbón, Familia Rea, Ensenada del Camello, Castañeda (desde Plaza de Italia a Fleming), Constitución (desde Alcalde Vega Lamera a roto0nda San Juan) y Antonio López (del número 6 al 2).

Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación y evitar, en la medida de lo posible la circulación por las zonas afectadas por estas afecciones.