Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas al tráfico parcialmente durante este sábado por la celebración de manifestaciones

La Oficina de Coordinación de la Policía Local de Santander informa de varios cortes de tráfico temporales que afectarán a diversas calles del centro urbano como consecuencia de la celebración de dos manifestaciones y una concentración el próximo sábado, 27 de septiembre.

La primera manifestación se celebrará entre las 11.00 y las 14.00 horas, mientras que la segunda está prevista en horario de 17.30 a 20:30 hora. Ambas discurrirán por Paseo de Pereda 35, Calvo Sotelo, Jesús de Monasterio, Burgos, Plaza de Numancia, San Fernando (carriles dirección Ayuntamiento) y Cuatro Caminos (Alameda). Además, se ha convocado una concentración en la calle Tres de Noviembre, entre las 16.30 y las 18.00 horas.

Con motivo de estas convocatorias, se producirán cortes de tráfico en las calles del entorno, que reabrirán a medida que las marchas vayan superando los cruces y la concentración quede desalojada.

Así, entre las 11.00 y 14.00 horas (1ª manifestación) y de 17.30 a 20.30 horas (2ª manifestación), se cortarán al tráfico las calles Paseo de Pereda (dirección Ayuntamiento) entre Puertochico y Calvo Sotelo; Lope de Vega, entre Ataulfo Argenta y Paseo de Pereda; Calvo Sotelo, entre Paseo de Pereda e Isabel II; Alfonso VIII, entre Calvo Sotelo y Somorrostro; Lealtad, entre plaza de Los Remedios y Calvo Sotelo; Isabel II, entre Calderón de la Barca y Calvo Sotelo; Ruamenor, entre Cuesta del Hospital y Garmendia; Garmendia, entre Juan José Ruano y Jesús de Monasterio; Jesús de Monasterio, entre el túnel de Pasaje de Peña e Isabel II; o Cervantes, entre Cisneros y Jesús de Monasterio.

Los cortes afectarán también a Fernández de Isla, entre Cuesta de las Ánimas y Jesús de Monasterio; Marqués del Arco, entre Fernández de Isla y Jesús de Monasterio; Obispo Sánchez de Castro, entre Fernández de Isla y Jesús de Monasterio; Monte Caloca, entre Cobo de la Torre y Fernández de Isla; túnel de Pasaje de Peña, entre Atilano Rodríguez y Jesús de Monasterio; túnel de Burgos, entre San Fernando y Jesús de Monasterio; y San Fernando (dirección Ayuntamiento) entre Cuatro Caminos y Numancia.

Finalmente, la concentración vespertina obligará al corte de Tres de Noviembre entre Cuesta de las Ánimas y Eulalio Ferrer, de 16.30 a 18.00 horas.