Valderredible alcanzará este lunes los 39 grados

La Cantabria del Ebro continua este lunes en aviso naranja por altas temperaturas

Europa Press | María Agudo

Santander |

La Cantabria del Ebro seguirá este lunes, 11 de agosto, en aviso naranja por altas temperaturas. El nivel de riesgo afectará a la zona sur de la región entre las 13.00 y las 21.00 horas, y los termómetros podrán alcanzar los 39 grados en Valderredible, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y ante lo que el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno regional recomienda extremar la precaución.

También estará en aviso por calor Liébana, en especial las zonas bajas de esta comarca, según la predicción de la AEMET.

Dada la acusada subida de los termómetros prevista, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno pide a cántabros y visitantes que eviten la exposición directa y prolongada al sol en las horas centrales del día, y que no realicen esfuerzos o actividades físicas innecesarias. Y es conveniente mantenerse hidratado y evitar las comidas copiosas. También se recomienda utilizar ropa ligera y holgada, además de gorro, gafas y crema protectora.

Y hay que prestar especial atención a niños, ancianos y personas con patologías, más vulnerables a sufrir deshidratación o golpes de calor.

En la playa se aconseja el uso de sombrilla, refrescarse frecuentemente, evitar estancias prolongadas, y salir inmediatamente del agua y acudir a los puestos de vigilancia en caso de encontrarse mal.

Por último, el 112 desaconseja la práctica de cualquier deporte al aire libre (senderismo, ciclismo, runing, etc) y la realización de esfuerzos. Y si estos fueran inevitables, se deben elegir las horas de menor incidencia de sol y calor y mantener la hidratación.

